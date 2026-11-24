https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-gece-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdu-1110546505.html

Rusya gece Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu

Rusya gece Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji ve yakıt altyapısı ile askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA)... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T08:18+0300

2026-11-24T08:18+0300

2026-11-24T08:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

ukrayna

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve yakıt altyapı tesisleri ile deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.Saldırılar sonucunda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür altyapı ve lojistik hedeflerine yönelik saldırıların karşı tarafın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını vurguladı. Operasyonlarda, Ukrayna genelindeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupa-komisyonunun-rusya-ile-istisareleri-reddetmesine-zaharovadan-tepki-1110539512.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)