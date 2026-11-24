https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-gece-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdu-1110546505.html
Rusya gece Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
Rusya gece Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji ve yakıt altyapısı ile askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA)... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T08:18+0300
2026-11-24T08:18+0300
2026-11-24T08:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
ukrayna
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve yakıt altyapı tesisleri ile deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.Saldırılar sonucunda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür altyapı ve lojistik hedeflerine yönelik saldırıların karşı tarafın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını vurguladı. Operasyonlarda, Ukrayna genelindeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupa-komisyonunun-rusya-ile-istisareleri-reddetmesine-zaharovadan-tepki-1110539512.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya gece Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu
08:18 24.11.2026 (güncellendi: 08:38 24.11.2026)
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji ve yakıt altyapısı ile askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve yakıt altyapı tesisleri ile deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
Saldırılar sonucunda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Çernigov bölgesindeki Priluki yerleşim biriminde bulunan ve Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin faaliyetlerini sağlayan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezi ile Odessa'nın güneybatısında seyir halindeki askeri nitelikli yük taşıyan kuru yük tipi bir deniz gemisi vuruldu."
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür altyapı ve lojistik hedeflerine yönelik saldırıların karşı tarafın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını vurguladı. Operasyonlarda, Ukrayna genelindeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.