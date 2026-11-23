https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupa-komisyonunun-rusya-ile-istisareleri-reddetmesine-zaharovadan-tepki-1110539512.html

Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişareleri reddetmesine Zaharova’dan tepki

Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişareleri reddetmesine Zaharova’dan tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişarelerde bulunmayı teröristleri finanse etmekle meşgul olduğundan reddettiğini... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T21:10+0300

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2026-11-23T21:10+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Avrupa Komisyonu’nun (AK) Rusya ile istişarelerde bulunmayı reddetmesinin nedeni soruldu.Zaharova, soruyu yönelten Sputnik’e yaptığı yorumda, “Onlar teröristleri finanse etmekle meşgul” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho daha önce verdiği brifingde yaptığı açıklamada, AK heyetin Moskova'yı ziyaret etmesi için davet aldığını, ancak Rusya ile ikili istişarelerde bulunmaya hazır olmadığını, Avrupa'nın çok taraflı formatta çalışmaya odaklandığını ifade etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı temsilcilere, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere Rusya'yı ziyaret etmeleri önerisinde bulunduğunu belirtmişti..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/avrupa-komisyonu-ukraynanin-ihtiyaclarinin-acigini-karsilayamayacak-ortak-cabalarla-bir-cozum-1109262301.html

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avrupa, avrupa komisyonu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, vladimir putin