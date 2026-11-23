https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupa-komisyonunun-rusya-ile-istisareleri-reddetmesine-zaharovadan-tepki-1110539512.html
Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişareleri reddetmesine Zaharova’dan tepki
Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişareleri reddetmesine Zaharova’dan tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişarelerde bulunmayı teröristleri finanse etmekle meşgul olduğundan reddettiğini... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T21:10+0300
2026-11-23T21:10+0300
2026-11-23T21:10+0300
dünya
avrupa
avrupa komisyonu
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
moskova
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678717_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_24f3cf9d40b921ff4217ece608390f54.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Avrupa Komisyonu’nun (AK) Rusya ile istişarelerde bulunmayı reddetmesinin nedeni soruldu.Zaharova, soruyu yönelten Sputnik’e yaptığı yorumda, “Onlar teröristleri finanse etmekle meşgul” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho daha önce verdiği brifingde yaptığı açıklamada, AK heyetin Moskova'yı ziyaret etmesi için davet aldığını, ancak Rusya ile ikili istişarelerde bulunmaya hazır olmadığını, Avrupa'nın çok taraflı formatta çalışmaya odaklandığını ifade etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı temsilcilere, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere Rusya'yı ziyaret etmeleri önerisinde bulunduğunu belirtmişti..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/avrupa-komisyonu-ukraynanin-ihtiyaclarinin-acigini-karsilayamayacak-ortak-cabalarla-bir-cozum-1109262301.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678717_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_1bd0ac778e5d4b421dc954f2c7590408.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, avrupa komisyonu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, vladimir putin
avrupa, avrupa komisyonu, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, vladimir putin
Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişareleri reddetmesine Zaharova’dan tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rusya ile istişarelerde bulunmayı teröristleri finanse etmekle meşgul olduğundan reddettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Avrupa Komisyonu’nun (AK) Rusya ile istişarelerde bulunmayı reddetmesinin nedeni soruldu.
Zaharova, soruyu yönelten Sputnik’e yaptığı yorumda, “Onlar teröristleri finanse etmekle meşgul” ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho daha önce verdiği brifingde yaptığı açıklamada, AK heyetin Moskova'yı ziyaret etmesi için davet aldığını, ancak Rusya ile ikili istişarelerde bulunmaya hazır olmadığını, Avrupa'nın çok taraflı formatta çalışmaya odaklandığını ifade etmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı temsilcilere, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere Rusya'yı ziyaret etmeleri önerisinde bulunduğunu belirtmişti.