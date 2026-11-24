https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rizeden-sonra-trabzonda-da-goruldu-dereler-kirmiziya-burundu-1110561501.html
Rize'den sonra Trabzon'da da görüldü: Dereler kırmızıya büründü
Rize'den sonra Trabzon'da da görüldü: Dereler kırmızıya büründü
Sputnik Türkiye
Rize ve Trabzon'da derelerin kırmızı renkte akmasına ve çevre kirliliğine neden olan tesislere idari para cezası uygulandı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T19:32+0300
2026-11-24T19:32+0300
2026-11-24T19:32+0300
türki̇ye
rize
trabzon
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
türkiye
dere
atık
kimyasal atık
atık su
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110561340_0:87:3487:2048_1920x0_80_0_0_dd38304472604ca2dcd12258000d69aa.jpg
Rize'de 21 Kasım'da Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.Dron desteğiyle yapılan incelemelerde, saat 16.00 itibarıyla bir tesisin dereye kontrolsüz atık deşarjı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine söz konusu tesise, idari para cezası uygulandı.Ayrıca yetkili çevre laboratuvarında analiz edilmek üzere dereden numune alındı. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından tesise ilave idari yaptırımlar uygulanabileceği bildirildi.Trabzon'da da benzer olay yaşandıTrabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.İncelemelerde, bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı yaptığı ve bu sırada atıkların dereye karıştığı tespit edildi.Bunun üzerine ilgili tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/diyarbakirda-saganak-kulpta-dere-tasti-5-mahalleyi-baglayan-kopru-yikildi-1110477286.html
türki̇ye
rize
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110561340_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_5ab5dd2f7254611dc28dd1f03f9bf680.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rize, trabzon, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye, dere, atık, kimyasal atık, atık su
rize, trabzon, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye, dere, atık, kimyasal atık, atık su
Rize'den sonra Trabzon'da da görüldü: Dereler kırmızıya büründü
Rize ve Trabzon'da derelerin kırmızı renkte akmasına ve çevre kirliliğine neden olan tesislere idari para cezası uygulandı.
Rize'de 21 Kasım'da Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Dron desteğiyle yapılan incelemelerde, saat 16.00 itibarıyla bir tesisin dereye kontrolsüz atık deşarjı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine söz konusu tesise, idari para cezası uygulandı.
Ayrıca yetkili çevre laboratuvarında analiz edilmek üzere dereden numune alındı. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından tesise ilave idari yaptırımlar uygulanabileceği bildirildi.
Trabzon'da da benzer olay yaşandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
İncelemelerde, bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı yaptığı ve bu sırada atıkların dereye karıştığı tespit edildi.
Bunun üzerine ilgili tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.