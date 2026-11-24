https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rizeden-sonra-trabzonda-da-goruldu-dereler-kirmiziya-burundu-1110561501.html

Rize'den sonra Trabzon'da da görüldü: Dereler kırmızıya büründü

Rize'den sonra Trabzon'da da görüldü: Dereler kırmızıya büründü

Sputnik Türkiye

Rize ve Trabzon'da derelerin kırmızı renkte akmasına ve çevre kirliliğine neden olan tesislere idari para cezası uygulandı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T19:32+0300

2026-11-24T19:32+0300

2026-11-24T19:32+0300

türki̇ye

rize

trabzon

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

türkiye

dere

atık

kimyasal atık

atık su

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110561340_0:87:3487:2048_1920x0_80_0_0_dd38304472604ca2dcd12258000d69aa.jpg

Rize'de 21 Kasım'da Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.Dron desteğiyle yapılan incelemelerde, saat 16.00 itibarıyla bir tesisin dereye kontrolsüz atık deşarjı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine söz konusu tesise, idari para cezası uygulandı.Ayrıca yetkili çevre laboratuvarında analiz edilmek üzere dereden numune alındı. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından tesise ilave idari yaptırımlar uygulanabileceği bildirildi.Trabzon'da da benzer olay yaşandıTrabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.İncelemelerde, bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı yaptığı ve bu sırada atıkların dereye karıştığı tespit edildi.Bunun üzerine ilgili tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/diyarbakirda-saganak-kulpta-dere-tasti-5-mahalleyi-baglayan-kopru-yikildi-1110477286.html

türki̇ye

rize

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rize, trabzon, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye, dere, atık, kimyasal atık, atık su