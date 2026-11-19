https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/diyarbakirda-saganak-kulpta-dere-tasti-5-mahalleyi-baglayan-kopru-yikildi-1110477286.html

Diyarbakır'da sağanak: Kulp'ta dere taştı, 5 mahalleyi bağlayan köprü yıkıldı

Diyarbakır'da sağanak: Kulp'ta dere taştı, 5 mahalleyi bağlayan köprü yıkıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen İnikan Deresi üzerindeki, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan beton köprü çöktü. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T23:42+0300

2026-11-19T23:42+0300

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle İnikan Deresi'nin debisi yükseldi. Yükselen su seviyesi sonucu Baloğlu, Koçkar, Aygün, Saltuk ve Akçasır mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolu üzerindeki beton köprü çöktü.Köprünün yıkılmasıyla güzergah ulaşıma kapatıldı. Mahallelere ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatılırken, araç trafiğinin Hamzalı Mahallesi üzerinden Batman'ın Sason ilçesindeki Yücebağ-Sarıçoban güzergahına yönlendirildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/hatayda-saganak-yagis-hayati-felc-etti-alt-gecidi-su-basti-araclar-yolda-kaldi--1110449795.html

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kulp, diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır valiliği, yol, yol çalışması