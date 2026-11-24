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Putin: Rus şirketleri küresel enerji piyasasında öncü rol oynuyor
Putin: Rus şirketleri küresel enerji piyasasında öncü rol oynuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorlu jeopolitik koşullara rağmen Rus şirketlerinin küresel enerji piyasasındaki öncü rolünü sürdürdüğünü belirterek... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektörünün geliştirilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasına ilişkin toplantı düzenledi.Enerji sektöründeki mevcut durumu değerlendiren Putin, zorlu jeopolitik koşullara rağmen Rus şirketlerinin küresel enerji piyasasında öncü rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti.Rusya’nın enerji kaynakları için yeni pazarlar oluşturacağını ve mevcut pazarlarını genişleteceğini kaydeden Putin, Rus enerji kaynaklarının Avrupa’ya ihracatının sınırlandırılmasının Avrupalılar açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.Putin, Asya-Pasifikülkelerinde enerji kaynaklarına yönelik talebin artması nedeniyle Sibirya ve Uzak Doğu’daki ulaşım altyapısının kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Rusya’nın yakıt ve enerji sektörünün de ülke genelindeki yakıt arz-talep dengesine hızlı şekilde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan çağrısına rağmen Kiev’in Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırı girişimlerini sürdürdüğünü öne sürdü.Söz konusu saldırılara ilişkin Putin, “Bizim tarafımızdan karşılık verilmesi kaçınılmazdır” ifadesini kullandı.Petrol ürünleri piyasasındaki mevcut durumun zorlu olmaya devam ettiğini aktaran Putin,ekim ayı başında kaydedilen zirve seviyelerin ardından benzin fiyatlarının Rusya’nın çoğu bölgesinde genel olarak istikrar kazandığını bildirdi.Rusya’nın iç akaryakıt piyasasındaki istikrarın korunduğunu belirten Putin,piyasaya düzenli ve kesintisiz tedarik sağlanmasının önemine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/nato-genel-sekreteri-rutteden-ittifak-ulkelerine-savasa-hazirlik-cagrisi-1110551281.html
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vladimir putin, rusya, abd, donald trump, enerji, çevre, akaryakıt
vladimir putin, rusya, abd, donald trump, enerji, çevre, akaryakıt
Putin: Rus şirketleri küresel enerji piyasasında öncü rol oynuyor
19:06 24.11.2026 (güncellendi: 19:15 24.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorlu jeopolitik koşullara rağmen Rus şirketlerinin küresel enerji piyasasındaki öncü rolünü sürdürdüğünü belirterek, Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılara karşılık verilmesinin “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektörünün geliştirilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasına ilişkin toplantı düzenledi.
Enerji sektöründeki mevcut durumu değerlendiren Putin, zorlu jeopolitik koşullara rağmen Rus şirketlerinin küresel enerji piyasasında öncü rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti.
Rusya’nın enerji kaynakları için yeni pazarlar oluşturacağını ve mevcut pazarlarını genişleteceğini kaydeden Putin, Rus enerji kaynaklarının Avrupa’ya ihracatının sınırlandırılmasının Avrupalılar açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.
Putin, Asya-Pasifikülkelerinde enerji kaynaklarına yönelik talebin artması nedeniyle Sibirya ve Uzak Doğu’daki ulaşım altyapısının kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Rusya’nın yakıt ve enerji sektörünün de ülke genelindeki yakıt arz-talep dengesine hızlı şekilde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.
Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan çağrısına rağmen Kiev’in Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırı girişimlerini sürdürdüğünü öne sürdü.
Söz konusu saldırılara ilişkin Putin, “Bizim tarafımızdan karşılık verilmesi kaçınılmazdır” ifadesini kullandı.
Petrol ürünleri piyasasındaki mevcut durumun zorlu olmaya devam ettiğini aktaran Putin,ekim ayı başında kaydedilen zirve seviyelerin ardından benzin fiyatlarının Rusya’nın çoğu bölgesinde genel olarak istikrar kazandığını bildirdi.
Rusya’nın iç akaryakıt piyasasındaki istikrarın korunduğunu belirten Putin,piyasaya düzenli ve kesintisiz tedarik sağlanmasının önemine dikkati çekti.