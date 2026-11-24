https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/prens-william-ve-katein-kir-evine-hirsizlik-girisimi-iki-supheli-gozaltinda-1110559593.html
Prens William ve Kate’in kır evine hırsızlık girişimi: İki şüpheli gözaltında
Prens William ve Kate’in kır evine hırsızlık girişimi: İki şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
İngiltere polisi, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın Sandringham malikanesindeki kır evine izinsiz girilmesi üzerine iki kişinin gözaltına... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T18:15+0300
2026-11-24T18:15+0300
2026-11-24T18:15+0300
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İngiltere polisi, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın kırsaldaki konutuna izinsiz girilmesinin ardından iki kişinin hırsızlık ve haneye tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.Norfolk Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gecesi İngiltere’nin doğusundaki Norfolk bölgesinde yer alan kraliyet ailesine ait Sandringham malikanesindeki bir mülkte şüpheli hareketlilik ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Polis, olay sırasında evin boş olduğunu bildirdi.İngiliz basını, polisin soruşturma yürüttüğü mülkün merhum İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2011 yılında William ve Kate’e düğün hediyesi olarak verilen 10 yatak odalı Anmer Hall olduğunu yazdı. Çiftin tatiller ve kısa kaçamaklar için kullandığı Anmer Hall'un aksine, ana ikametgahları Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi arazisinde bulunuyor. Prens William’ın sözcüsü ise güvenlik konularında yorum yapmadıklarını ifade etti.Downing Street'e nadir ziyaretGözaltı haberi, Prens William’ın İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ı Londra’daki başbakanlık ofisi 10 Downing Street’te ziyaret ettiği gün kamuoyuna yansıdı.Kraliyet ailesi üyeleri resmi etkinliklerde siyasetçiler ve bakanlarla sık sık bir araya gelse de 1735 yılından bu yana İngiliz başbakanlarının resmi konutu olan Downing Street’e yapılan ziyaretler oldukça nadir gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/eski-chp-genel-baskani-hikmet-cetin-hayatini-kaybetti-1110558370.html
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prens william, kate middleton, londra
prens william, kate middleton, londra
Prens William ve Kate’in kır evine hırsızlık girişimi: İki şüpheli gözaltında
İngiltere polisi, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın Sandringham malikanesindeki kır evine izinsiz girilmesi üzerine iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İngiltere polisi, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın kırsaldaki konutuna izinsiz girilmesinin ardından iki kişinin hırsızlık ve haneye tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Norfolk Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gecesi İngiltere’nin doğusundaki Norfolk bölgesinde yer alan kraliyet ailesine ait Sandringham malikanesindeki bir mülkte şüpheli hareketlilik ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Polis, olay sırasında evin boş olduğunu bildirdi.
İngiliz basını, polisin soruşturma yürüttüğü mülkün merhum İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2011 yılında William ve Kate’e düğün hediyesi olarak verilen 10 yatak odalı Anmer Hall olduğunu yazdı. Çiftin tatiller ve kısa kaçamaklar için kullandığı Anmer Hall'un aksine, ana ikametgahları Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi arazisinde bulunuyor. Prens William’ın sözcüsü ise güvenlik konularında yorum yapmadıklarını ifade etti.
Downing Street'e nadir ziyaret
Gözaltı haberi, Prens William’ın İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ı Londra’daki başbakanlık ofisi 10 Downing Street’te ziyaret ettiği gün kamuoyuna yansıdı.
Kraliyet ailesi üyeleri resmi etkinliklerde siyasetçiler ve bakanlarla sık sık bir araya gelse de 1735 yılından bu yana İngiliz başbakanlarının resmi konutu olan Downing Street’e yapılan ziyaretler oldukça nadir gerçekleşiyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 1955 yılında Winston Churchill’in istifasının arifesinde burada akşam yemeği yemiş, 2012’deki Elmas Jübile yılında ise yaklaşık 200 yıl aradan sonra kabine toplantısına katılan ilk hükümdar olmuştu. Kral Charles veliaht prens olduğu dönemde hükümetin işleyişini görmek ve toplantılara katılmak amacıyla Downing Street’e çeşitli ziyaretler gerçekleştirirken, William’ın annesi Prenses Diana da yaklaşık 37 yıl önce, 1989 yılında binayı ziyaret etmişti.