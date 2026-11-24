https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/prens-william-ve-katein-kir-evine-hirsizlik-girisimi-iki-supheli-gozaltinda-1110559593.html

Prens William ve Kate’in kır evine hırsızlık girişimi: İki şüpheli gözaltında

Prens William ve Kate’in kır evine hırsızlık girişimi: İki şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

İngiltere polisi, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın Sandringham malikanesindeki kır evine izinsiz girilmesi üzerine iki kişinin gözaltına... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T18:15+0300

2026-11-24T18:15+0300

2026-11-24T18:15+0300

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londra

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İngiltere polisi, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın kırsaldaki konutuna izinsiz girilmesinin ardından iki kişinin hırsızlık ve haneye tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.Norfolk Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gecesi İngiltere’nin doğusundaki Norfolk bölgesinde yer alan kraliyet ailesine ait Sandringham malikanesindeki bir mülkte şüpheli hareketlilik ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Polis, olay sırasında evin boş olduğunu bildirdi.İngiliz basını, polisin soruşturma yürüttüğü mülkün merhum İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2011 yılında William ve Kate’e düğün hediyesi olarak verilen 10 yatak odalı Anmer Hall olduğunu yazdı. Çiftin tatiller ve kısa kaçamaklar için kullandığı Anmer Hall'un aksine, ana ikametgahları Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi arazisinde bulunuyor. Prens William’ın sözcüsü ise güvenlik konularında yorum yapmadıklarını ifade etti.Downing Street'e nadir ziyaretGözaltı haberi, Prens William’ın İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ı Londra’daki başbakanlık ofisi 10 Downing Street’te ziyaret ettiği gün kamuoyuna yansıdı.Kraliyet ailesi üyeleri resmi etkinliklerde siyasetçiler ve bakanlarla sık sık bir araya gelse de 1735 yılından bu yana İngiliz başbakanlarının resmi konutu olan Downing Street’e yapılan ziyaretler oldukça nadir gerçekleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/eski-chp-genel-baskani-hikmet-cetin-hayatini-kaybetti-1110558370.html

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