https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagon-acikladi-abdde-askeri-egitimde-olumculluge-odaklanan-degisiklikler-emri-verildi-1110226698.html
Pentagon açıkladı: ABD'de askeri eğitimde 'ölümcüllüğe odaklanan' değişiklikler emri verildi
Pentagon açıkladı: ABD'de askeri eğitimde 'ölümcüllüğe odaklanan' değişiklikler emri verildi
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, askeri eğitim sisteminin kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesini, programların savaşta öldürücülük ve operasyonel başarı odaklı... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T04:31+0300
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, askeri eğitim programlarının savaşta öldürücülük ve operasyonel başarı odaklı hale getirilmesi için kapsamlı değişiklik yapılması talimatını verdi.Pentagon tarafından yayımlanan açıklamada, reformun hesap verebilirlik anlayışını güçlendirmek ve savaş alanındaki başarı standartlarını yeniden oluşturmak amacı taşıdığı belirtilirken, Hegseth'in Bakanlığın Profesyonel Askeri Eğitim (PME) sisteminin baştan sona yenilenmesi yönünde talimat verdiği ifade edilerek,Askeri kolejlerde 'Savaşçı Kürsüsü' dönemiYeniden yapılanma kapsamında, bakanlığa bağlı kıdemli askeri kolejlerde "Savaşçı Kürsüsü" (Warrior Chairs) adıyla yeni pozisyonlar oluşturulacak.Bu görevlerde, yakın zamanda operasyonel görevlerden dönen komutanlar yer alacak. Komutanlar, sahada edindikleri deneyimleri ve güncel muharebe koşullarından çıkardıkları dersleri askeri öğrencilere aktaracak.Eğitim programlarında da önemli değişikliklere gidilecek. Pentagon, geleneksel akademik seminerlerin yerine, geleceğin askeri liderlerinin taktiksel ve stratejik yetkinliklerini ölçmeyi amaçlayan savaş oyunları ve sınavların uygulanacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/hegsethin-azli-icin-8-maddelik-girisim-gelecekte-herhangi-bir-federal-gorev-ustlenmesinin-de-1110226433.html
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abd, pentagon, pete hegseth
Pentagon açıkladı: ABD'de askeri eğitimde 'ölümcüllüğe odaklanan' değişiklikler emri verildi
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, askeri eğitim sisteminin kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesini, programların savaşta öldürücülük ve operasyonel başarı odaklı hale getirilmesini istedi.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, askeri eğitim programlarının savaşta öldürücülük ve operasyonel başarı odaklı hale getirilmesi için kapsamlı değişiklik yapılması talimatını verdi.
Pentagon tarafından yayımlanan açıklamada, reformun hesap verebilirlik anlayışını güçlendirmek ve savaş alanındaki başarı standartlarını yeniden oluşturmak amacı taşıdığı belirtilirken, Hegseth'in Bakanlığın Profesyonel Askeri Eğitim (PME) sisteminin baştan sona yenilenmesi yönünde talimat verdiği ifade edilerek,
Askeri kolejlerde 'Savaşçı Kürsüsü' dönemi
Yeniden yapılanma kapsamında, bakanlığa bağlı kıdemli askeri kolejlerde "Savaşçı Kürsüsü" (Warrior Chairs) adıyla yeni pozisyonlar oluşturulacak.
Bu görevlerde, yakın zamanda operasyonel görevlerden dönen komutanlar yer alacak. Komutanlar, sahada edindikleri deneyimleri ve güncel muharebe koşullarından çıkardıkları dersleri askeri öğrencilere aktaracak.
Eğitim programlarında da önemli değişikliklere gidilecek. Pentagon, geleneksel akademik seminerlerin yerine, geleceğin askeri liderlerinin taktiksel ve stratejik yetkinliklerini ölçmeyi amaçlayan savaş oyunları ve sınavların uygulanacağını bildirdi.