https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/erzurumun-cat-ilcesinde-39-buyuklugunde-deprem-1110539232.html
Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 20.22'de Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T20:37+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-hangi-seferler-yapilamiyor-1110534770.html
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deprem, erzurum, deprem son dakika
deprem, erzurum, deprem son dakika
Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20:37 23.11.2026 (güncellendi: 20:39 23.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, saat 20.22'de Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.