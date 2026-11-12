https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/malatya-yesilyurtta-helikopter-dustu-1110304390.html
Malatya Yeşilyurt'ta askeri helikopter düştü
Malatya Yeşilyurt'ta askeri helikopter düştü
Sputnik Türkiye
Malatya Yeşilyurt'ta askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:13+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bir S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.Öte yandan olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.4 asker hayatını kaybettiMilli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yeni açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bosna-hersekte-eufor-helikopteri-dustu-3-olu-1109974149.html
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malatya, helikopter, helikopter kazası
malatya, helikopter, helikopter kazası
Malatya Yeşilyurt'ta askeri helikopter düştü
19:13 12.11.2026 (güncellendi: 19:52 12.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Malatya Yeşilyurt'ta askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bir S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
4 asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yeni açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.