https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/milasta-meydana-gelen-46-buyuklugundeki-depreme-iliskin-prof-dr-sozbilirden-aciklama-1110562954.html

Milas'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

Milas'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Bodrum'un Milas ilçesinde meydana gelen depremin 2017'deki Bodrum depreminden kalıtsal küçük bir enerji boşalımı şeklinde... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T20:54+0300

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla'nın Milas ilçesindeki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, bugünkü ve 2017 yılında Bodrum'da yaşanan depremlerin Milas Fayı'na ait Beçin segmenti ile Gökova fay zonu arasındaki bölgede olduğuna dikkati çekti.'Panik yapacak bir durumun olmadığı düşünülmektedir'Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, deprem yaklaşık doğu batı uzanımlı ve eğim atımlı normal bir fay tarafından üretildiğini aktaran Sözbilir şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/mugla-milasta-46-buyuklugunde-deprem-1110560275.html

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