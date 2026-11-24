https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/milasta-meydana-gelen-46-buyuklugundeki-depreme-iliskin-prof-dr-sozbilirden-aciklama-1110562954.html
Milas'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
Milas'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Bodrum'un Milas ilçesinde meydana gelen depremin 2017'deki Bodrum depreminden kalıtsal küçük bir enerji boşalımı şeklinde... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla'nın Milas ilçesindeki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, bugünkü ve 2017 yılında Bodrum'da yaşanan depremlerin Milas Fayı'na ait Beçin segmenti ile Gökova fay zonu arasındaki bölgede olduğuna dikkati çekti.'Panik yapacak bir durumun olmadığı düşünülmektedir'Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, deprem yaklaşık doğu batı uzanımlı ve eğim atımlı normal bir fay tarafından üretildiğini aktaran Sözbilir şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/mugla-milasta-46-buyuklugunde-deprem-1110560275.html
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Milas'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Bodrum'un Milas ilçesinde meydana gelen depremin 2017'deki Bodrum depreminden kalıtsal küçük bir enerji boşalımı şeklinde değerlendirilebileceğini belirtti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla'nın Milas ilçesindeki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, bugünkü ve 2017 yılında Bodrum'da yaşanan depremlerin Milas Fayı'na ait Beçin segmenti ile Gökova fay zonu arasındaki bölgede olduğuna dikkati çekti.
'Panik yapacak bir durumun olmadığı düşünülmektedir'
Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, deprem yaklaşık doğu batı uzanımlı ve eğim atımlı normal bir fay tarafından üretildiğini aktaran Sözbilir şu değerlendirmelerde bulundu:
Yakın bölgede bu kinematik özelliklere sahip haritalanmış herhangi bir diri fay bulunmamaktadır. Bu da depremin yıkıcı etkisi olmayan tekil bir fay tarafından üretildiğini göstermektedir. Bölgede 20 Temmuz 2017'de 6,6 büyüklüğünde Bodrum-Kos depremi meydana gelmişti. Bugünkü deprem 2017'deki Bodrum depreminden kalıtsal küçük bir enerji boşalımı şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle panik yapacak bir durumun olmadığı düşünülmektedir.