https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/izmir-buyuksehir-belediyesinin-2027-yili-butcesi-kabul-edildi-183-milyar-500-milyon-lira-1110543051.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi kabul edildi: 183 milyar 500 milyon lira
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi kabul edildi: 183 milyar 500 milyon lira
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 183 milyar 500 milyon liralık 2027 yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T02:04+0300
2026-11-24T02:04+0300
2026-11-24T02:04+0300
türki̇ye
eshot
i̇zmir
cemil tugay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110542894_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_3d1e1052d11d9c9b0b423f9f9e665d49.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde Kültürpark'taki Meclis Salonu'nda yapıldı.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi 27 milyar 750 milyon lira olarak belirlendi. Kent genelinde 1 milyon 300 bin ton sıcak asfalt, 1 milyon metrekare sathi kaplama ve 600 bin metrekare parke kaplama yapılmasının planlandığı belirtildi.Buca Onat Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanması ile yeni taşıt ve yaya alt-üst geçitlerinin hayata geçirilmesi için 10 milyar 300 milyon lira kaynak aktarıldı.13.5 kilometrelik Üçyol-Buca Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının sürdürülmesi için 15 milyar lira ödenek öngörüldü.Kentsel dönüşüm projelerinin bütçesi ise 4 milyar 79 milyon lira oldu.Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı bütçesinin 37 milyar 600 milyon lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığından dolayı eleştirildiğini söyledi.Tugay, fon soruşturmalarıyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ankara-buyuksehir-belediyesinin-2027-butcesi-278-milyar-lira-olarak-kabul-edildi-1110541914.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110542894_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_15fce43ac63a06eee2c421bf9c27202c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eshot, i̇zmir, cemil tugay
eshot, i̇zmir, cemil tugay
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi kabul edildi: 183 milyar 500 milyon lira
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 183 milyar 500 milyon liralık 2027 yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde Kültürpark'taki Meclis Salonu'nda yapıldı.
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi 27 milyar 750 milyon lira olarak belirlendi. Kent genelinde 1 milyon 300 bin ton sıcak asfalt, 1 milyon metrekare sathi kaplama ve 600 bin metrekare parke kaplama yapılmasının planlandığı belirtildi.
Buca Onat Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanması ile yeni taşıt ve yaya alt-üst geçitlerinin hayata geçirilmesi için 10 milyar 300 milyon lira kaynak aktarıldı.
13.5 kilometrelik Üçyol-Buca Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının sürdürülmesi için 15 milyar lira ödenek öngörüldü.
Kentsel dönüşüm projelerinin bütçesi ise 4 milyar 79 milyon lira oldu.
Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı bütçesinin 37 milyar 600 milyon lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığından dolayı eleştirildiğini söyledi.
Tugay, fon soruşturmalarıyla ilgili şunları söyledi:
Şu anda en fazla bu konuya dertlenen, en fazla bu konuyla uğraşan, bu konuyu en fazla gerçekten çözmek için çaba gösteren kişi Recep Tayyip Erdoğan olduğuna gerçekten inanıyorum.