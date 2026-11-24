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Kushner: Rusya ile Avrupa ilişkilerinin yeniden başlatılması en büyük ödül olacak
Kushner: Rusya ile Avrupa ilişkilerinin yeniden başlatılması en büyük ödül olacak
Sputnik Türkiye
ABD özel temsilcisi Kushner, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin nihai hedefinin sadece ateşkes değil, Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kushner, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde "en büyük ödülün" yalnızca bir ateşkes olmayacağını vurgulayarak, "Asıl büyük ödül, sürekli bir saldırganlığın olmadığı, Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması." ifadelerini kullandı.ABD temsilcisi, insanların bir arada yaşayabileceği ve ticaret yapabileceği bir yolun var olduğuna dair umudunu dile getirdi.Kushner, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada da Washington yönetiminin Avrupa'da kalıcı barışiçin Rusya ve ABD'nin NATO müttefiklerinin dahil olduğu anlaşmalara ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü kaydetmişti.ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD'nin yalnızca Ukrayna krizinin çözümü konusunda değil, genel olarak Avrupa'nın güvenliğikonusunda da anlaşmaya yakın olduğuna inandığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-gece-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdu-1110546505.html
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abd, donald trump, jared kushner, rusya, ukrayna, avrupa
Kushner: Rusya ile Avrupa ilişkilerinin yeniden başlatılması en büyük ödül olacak
08:56 24.11.2026 (güncellendi: 09:01 24.11.2026)
ABD özel temsilcisi Kushner, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin nihai hedefinin sadece ateşkes değil, Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması olması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kushner, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde "en büyük ödülün" yalnızca bir ateşkes olmayacağını vurgulayarak, "Asıl büyük ödül, sürekli bir saldırganlığın olmadığı, Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması." ifadelerini kullandı.
ABD temsilcisi, insanların bir arada yaşayabileceği ve ticaret yapabileceği bir yolun var olduğuna dair umudunu dile getirdi.
Kushner, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada da Washington yönetiminin Avrupa'da kalıcı barışiçin Rusya ve ABD'nin NATO müttefiklerinin dahil olduğu anlaşmalara ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü kaydetmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD'nin yalnızca Ukrayna krizinin çözümü konusunda değil, genel olarak Avrupa'nın güvenliğikonusunda da anlaşmaya yakın olduğuna inandığını ifade etmişti.