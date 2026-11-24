https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kremlin-rusya-abd-ve-ukrayna-arasindaki-uclu-muzakerelerin-yeni-tur-tarihi-henuz-belirlenmedi-1110552896.html
Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeni tur tarihi henüz belirlenmedi
Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeni tur tarihi henüz belirlenmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakere sürecinin Abu Dabi'de devam etmesi yönünde genel bir anlayış bulunduğunu ancak yeni tur... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın brifinginde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin bir sonraki turuna değinen Peskov, "Hayır, henüz belirlenmiş bir tarih yok." ifadesini kullandı.Peskov, Ukrayna konulu görüşmelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sürmesi gerektiğine dair taraflar arasında bir anlayış bulunduğunu vurguladı.Putin, Güvenlik Konseyi ile Şenzen zirvesini değerlendirdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Peskov, toplantıda Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in Şenzen kentinde yaptığı üçlü görüşmelerin sonuçlarının ele alındığını belirtti.Peskov, Putin'in Şenzen'deki temasları sırasında Şi Cinping veya Trump'a Ukrayna krizinin çözümüne ve güvenlik garantilerine ilişkin herhangi bir öneri belgesi sunup sunmadığı yönündeki soruya olumsuz yanıt vererek, böyle bir belge tesliminin gerçekleşmediğini kaydetti.‘AB'nin katılımında katma değer görmüyoruz’Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Abu Dabi'deki görüşmelerin ‘dörtlü formatta’ yapılması yönündeki ısrarını da değerlendiren Peskov, Moskova'nın bu aşamada AB’nin sürece dahil olmasından kaynaklanacak bir "katma değer" görmediğini söyledi.Rus gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-guclerin-kontrolune-gecti-1110551530.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, çin, donald trump, şi cinping, abu dabi, avrupa, avrupa birliği, ab
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, çin, donald trump, şi cinping, abu dabi, avrupa, avrupa birliği, ab
Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeni tur tarihi henüz belirlenmedi
14:00 24.11.2026 (güncellendi: 14:02 24.11.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakere sürecinin Abu Dabi'de devam etmesi yönünde genel bir anlayış bulunduğunu ancak yeni tur için henüz kesin bir takvim oluşturulmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın brifinginde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin bir sonraki turuna değinen Peskov, "Hayır, henüz belirlenmiş bir tarih yok." ifadesini kullandı.
Peskov, Ukrayna konulu görüşmelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sürmesi gerektiğine dair taraflar arasında bir anlayış bulunduğunu vurguladı.
Putin, Güvenlik Konseyi ile Şenzen zirvesini değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Peskov, toplantıda Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in Şenzen kentinde yaptığı üçlü görüşmelerin sonuçlarının ele alındığını belirtti.
Peskov, Putin'in Şenzen'deki temasları sırasında Şi Cinping veya Trump'a Ukrayna krizinin çözümüne ve güvenlik garantilerine ilişkin herhangi bir öneri belgesi sunup sunmadığı yönündeki soruya olumsuz yanıt vererek, böyle bir belge tesliminin gerçekleşmediğini kaydetti.
‘AB'nin katılımında katma değer görmüyoruz’
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Abu Dabi'deki görüşmelerin ‘dörtlü formatta’ yapılması yönündeki ısrarını da değerlendiren Peskov, Moskova'nın bu aşamada AB’nin sürece dahil olmasından kaynaklanacak bir "katma değer" görmediğini söyledi.
Rus gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları kaydetti:
"Farklı bakış açıları mevcut. Bildiğiniz gibi Avrupalılar bunun artık dörtlü bir format olması konusunda ısrar ediyor. Avrupalıların katılımıyla nasıl bir katma değer ortaya çıkabileceğini, barışçıl çözüm sürecine ne gibi ek bir katkı sağlayabileceklerini henüz tam olarak anlamıyoruz. Ancak sonuç itibarıyla şu an için belirlenmiş bir tarih bulunmuyor."