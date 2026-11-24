https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/korna-caldigi-icin-ambulans-soforunu-darp-etti-kacan-saldirgan-araniyor-1110557989.html
Korna çaldığı için ambulans şoförünü darp etti: Kaçan saldırgan aranıyor
Korna çaldığı için ambulans şoförünü darp etti: Kaçan saldırgan aranıyor
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir kişi, korna çaldığı için tartıştığı ambulans şoförüne saldırdı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T17:04+0300
2026-11-24T17:04+0300
2026-11-24T17:10+0300
türki̇ye
i̇zmir
ambulans
darp
saldırı
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İzmir Konak'ta bir ambulansın şoförü, korna çaldığı için bir kişinin saldırısına uğradı. Aracın camını kıran ve şoförü darp eden kişi kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırı anları ise görüntülendi. Park eden araçlar yüzünden ilerleyemedi Dün Konak ilçesindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta getiren ambulansın şoförü, yola park eden araçlar nedeniyle ilerleyemeyince korna çaldı. Bunun üzerine ambulans şoförü ile bir kişi arasında tartışma yaşandı.Bir süre sonra hastaneden başka bir vakaya gitmek üzere çıkan ve kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa aynı kişi saldırdı. Şüpheli, aracın camını kırarak şoförü darbetti.Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce beyaz kod verildiği, ambulans şoförünün ise darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.Saldırgan kaçtıPolis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, hiçbir gerekçenin kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa saldırmayı haklı göstermeyeceğini kaydetti.Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ambulans-gec-geldi-diye-onunu-kesti-sosyal-medyada-paylasilan-goruntulerdeki-supheli-gozaltina-1110143901.html
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i̇zmir, ambulans, darp, saldırı
i̇zmir, ambulans, darp, saldırı
Korna çaldığı için ambulans şoförünü darp etti: Kaçan saldırgan aranıyor
17:04 24.11.2026 (güncellendi: 17:10 24.11.2026)
İzmir'de bir kişi, korna çaldığı için tartıştığı ambulans şoförüne saldırdı.
İzmir Konak'ta bir ambulansın şoförü, korna çaldığı için bir kişinin saldırısına uğradı. Aracın camını kıran ve şoförü darp eden kişi kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırı anları ise görüntülendi.
Park eden araçlar yüzünden ilerleyemedi
Dün Konak ilçesindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta getiren ambulansın şoförü, yola park eden araçlar nedeniyle ilerleyemeyince korna çaldı. Bunun üzerine ambulans şoförü ile bir kişi arasında tartışma yaşandı.
Bir süre sonra hastaneden başka bir vakaya gitmek üzere çıkan ve kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa aynı kişi saldırdı. Şüpheli, aracın camını kırarak şoförü darbetti.
Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce beyaz kod verildiği, ambulans şoförünün ise darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, hiçbir gerekçenin kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa saldırmayı haklı göstermeyeceğini kaydetti.
Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.