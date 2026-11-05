https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ambulans-gec-geldi-diye-onunu-kesti-sosyal-medyada-paylasilan-goruntulerdeki-supheli-gozaltina-1110143901.html

Ambulans 'geç geldi' diye önünü kesti: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki şüpheli gözaltına alındı

Ambulans 'geç geldi' diye önünü kesti: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te "ambulans geç geldi" iddiasıyla acil aracın önünü keserek trafiği tehlikeye düşüren şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. Sosyal medyada... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T21:06+0300

2026-11-05T21:06+0300

2026-11-05T21:06+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul'un Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi’nde annesinin rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım isteyen M.T., ambulansın adrese geç ulaştığını iddia ederek sokak ortasında uygunsuz davranışlarda bulundu. Ambulansın ilerlemesini engelleyerek hem hastanın naklini hem de trafiği tehlikeye atan şüphelinin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.Trafik cezası uygulandıGörüntülerin internette yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kimliği kısa sürede tespit edilen 48 yaşındaki M.T., gittiği hastanede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Emniyette işlemleri devam eden şüpheli hakkında çifte işlem uygulandı. Karayolları Trafik Kanunu’nun "yayaların zorunlu haller dışında kara yolunda bulunarak trafiği zorlaştıracak ve tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesi uyarınca para cezası kesildi. Emniyetteki sorgusunun ardından şüphelinin, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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