https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-lirayi-kaybettiren-cumhurbaskani-sorusu-sosyal-medyayi-1110553353.html

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon lirayı kaybettiren 'cumhurbaşkanı' sorusu sosyal medyayı karıştırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon lirayı kaybettiren 'cumhurbaşkanı' sorusu sosyal medyayı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada, 1 milyonluk soruyu açtırmayı başaran yarışmacı, cumhurbaşkanlarının doğum yerleriyle ilgili soruyu yanlış cevap... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T14:08+0300

2026-11-24T14:08+0300

2026-11-24T14:08+0300

yaşam

cem öğretir

kim milyoner olmak i̇ster

cumhurbaşkanı

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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada Berker Yıldız isimli yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırdı. Ama '1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?" sorusuna Isparta yanıtını verince büyük ödülden oldu. Şıklar ve yarışmacının yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Soru şaşırttıCem Öğretir'in sunduğu yarışmaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Berker Yıldız katıldı. 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Berker Yıldız, yarışmanın 12. sorusuna kadar yükseldi. Yıldız'a 1 milyon TL değerindeki, "1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?" sorusu soruldu.Bursa, Rize, İstanbul ve Isparta şıklarını değerlendiren yarışmacı Isparta yanıtını verdi. Sorunun doğru cevabı Rize olunca Berker Yıldız'ın 1 milyon TL hayali sona erdi. Isparta'yı işaretleyen yarışmacı, 300 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. Sosyal medyada bu anlara "Şaşırtmalı soru" yorumları yağdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/unlu-oyuncu-oktay-kaynarca-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasina-veda-etti-yerine-hangi-isim-geldi-1109465125.html

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cem öğretir, kim milyoner olmak i̇ster, cumhurbaşkanı