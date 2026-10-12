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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına veda etti: Yerine hangi isim geldi?
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına veda etti: Yerine hangi isim geldi?
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına sunan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, programa veda etti. Yerine ise haber spikeri Cem Öğretir geldi. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T10:48+0300
2026-10-12T10:48+0300
yaşam
oktay kaynarca
cem öğretir
kim milyoner olmak i̇ster
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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında hem ödül hem de sunucu değişti. Uzun zamandır yarışmayı sunan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca veda etti. Yerine ise Cem Öğretir geldi. Programın büyük ödülü ise 10 milyon liraya yükseltildi. Yarışmanın kuralları da ödülü de değiştiATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?”de yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Yeni tutar, “Türkiye’de verilmiş en büyük para ödülü” olarak duyuruldu.Soru sayısı ise 13’den 15’e yükseltildi. 7. soruda 50.000 TL olan baraj 5. soruda 20.000 TL olarak güncellendi.Kaynarca dizi için yarışmadan ayrıldıKaynarca'nın ise Hamal isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlandığı için sunuculuğu bıraktığı belirtildi. Yarışmayı daha önce Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu isimler yönetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-telaffazu-en-zor-soru-sosyal-medyada-gundem-oldu-47-harften-1106684374.html
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oktay kaynarca, cem öğretir, kim milyoner olmak i̇ster
oktay kaynarca, cem öğretir, kim milyoner olmak i̇ster

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına veda etti: Yerine hangi isim geldi?

10:48 12.10.2026
© FotoğrafKim Milyoner Olmak İster’de ki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti
Kim Milyoner Olmak İster’de ki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Fotoğraf
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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına sunan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, programa veda etti. Yerine ise haber spikeri Cem Öğretir geldi.
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında hem ödül hem de sunucu değişti. Uzun zamandır yarışmayı sunan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca veda etti. Yerine ise Cem Öğretir geldi. Programın büyük ödülü ise 10 milyon liraya yükseltildi.

Yarışmanın kuralları da ödülü de değişti

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?”de yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Yeni tutar, “Türkiye’de verilmiş en büyük para ödülü” olarak duyuruldu.
Soru sayısı ise 13’den 15’e yükseltildi. 7. soruda 50.000 TL olan baraj 5. soruda 20.000 TL olarak güncellendi.

Kaynarca dizi için yarışmadan ayrıldı

Kaynarca'nın ise Hamal isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlandığı için sunuculuğu bıraktığı belirtildi. Yarışmayı daha önce Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu isimler yönetmişti.
Kim Milyoner Olmak İster sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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