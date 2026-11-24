https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kartal-belediyesine-operasyon-10-supheli-gozaltina-alindi-1110546960.html

Kartal Belediyesi'ne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Kartal Belediyesi'ne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kartal Belediyesi yetkililerine yönelik "Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma ve Rüşvet" suçlarından soruşturma başlatıldı... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T09:23+0300

2026-11-24T09:23+0300

2026-11-24T09:23+0300

türki̇ye

türkiye

kartal belediyesi

gözaltı

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Kartal Belediyesi’ne yönelik operasyonda belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Belediyeye kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada ilçedeki kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği ileri sürüldü.10 şüpheli gözaltındaDosyada sekiz riskli binada toplam inşaat alanının 400 ila bin metrekare arasında fazla gösterildiği iddiasına yer verildi. Belediye yetkililerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.Banka hesaplarına inceleme: Şüpheli işlemlerUsulsüz belge düzenlendiği öne sürülen şüphelilere ait hesaplarda yüksek miktarda işlem hacminin bulunması da dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.Adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.Suçlamalar neler?Başsavcılığın açıklamasında suçlamalar “Resmi belgede sahtecilik”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ile “Rüşvet” olarak sıralandı.Kimler gözaltına alındı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-operasyonu-280-adet-kapsul-yutan-yabanci-uyruklu-4-supheli-1110539801.html

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