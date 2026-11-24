https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kartal-belediyesine-operasyon-10-supheli-gozaltina-alindi-1110546960.html
Kartal Belediyesi'ne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
Kartal Belediyesi'ne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kartal Belediyesi yetkililerine yönelik "Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma ve Rüşvet" suçlarından soruşturma başlatıldı... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T09:23+0300
2026-11-24T09:23+0300
2026-11-24T09:23+0300
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Kartal Belediyesi’ne yönelik operasyonda belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Belediyeye kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada ilçedeki kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği ileri sürüldü.10 şüpheli gözaltındaDosyada sekiz riskli binada toplam inşaat alanının 400 ila bin metrekare arasında fazla gösterildiği iddiasına yer verildi. Belediye yetkililerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.Banka hesaplarına inceleme: Şüpheli işlemlerUsulsüz belge düzenlendiği öne sürülen şüphelilere ait hesaplarda yüksek miktarda işlem hacminin bulunması da dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.Adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.Suçlamalar neler?Başsavcılığın açıklamasında suçlamalar “Resmi belgede sahtecilik”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ile “Rüşvet” olarak sıralandı.Kimler gözaltına alındı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-operasyonu-280-adet-kapsul-yutan-yabanci-uyruklu-4-supheli-1110539801.html
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türkiye, kartal belediyesi, gözaltı
türkiye, kartal belediyesi, gözaltı
Kartal Belediyesi'ne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Kartal Belediyesi yetkililerine yönelik "Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma ve Rüşvet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi’ne yönelik operasyonda belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Belediyeye kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada ilçedeki kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği ileri sürüldü.
Dosyada sekiz riskli binada toplam inşaat alanının 400 ila bin metrekare arasında fazla gösterildiği iddiasına yer verildi. Belediye yetkililerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Banka hesaplarına inceleme: Şüpheli işlemler
Usulsüz belge düzenlendiği öne sürülen şüphelilere ait hesaplarda yüksek miktarda işlem hacminin bulunması da dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
Adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Başsavcılığın açıklamasında suçlamalar “Resmi belgede sahtecilik”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ile “Rüşvet” olarak sıralandı.
İlkin Güneş E. B. Kentsel Dönüşüm Müdürü
Ayşe G. Belediye Mühendisi
Seda C. Belediye Mühendisi
Abdurrahman K. Ö. Belediye Mühendisi
Ulaş A. Belediye Mühendisi
Hidayet A. Firma Yetkilisi
Osman Ali K. Firma Yetkilisi
Abdurrahim E. Firma Yetkilisi
Selahattin H. Firma Mühendisi