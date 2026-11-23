https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-operasyonu-280-adet-kapsul-yutan-yabanci-uyruklu-4-supheli-1110539801.html

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 280 adet kapsül yutan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 280 adet kapsül yutan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yuttukları 280 kapsül içerisindeki toplam 1934 gram uyuşturucu maddeyi... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T21:30+0300

2026-11-23T21:30+0300

2026-11-23T21:30+0300

türki̇ye

emniyet müdürlüğü

i̇stanbul havalimanı

x-ray

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sırasında, havalimanında şüpheli hareketlerde bulunan 4 İranlı yolcuyu izlemeye aldı.Ekipler, havalimanında bir araya gelmemeye çalışan şüphelilerin göz temasını kesmeden birbirlerini yönlendirdiklerini belirledi.Bagaj bekleme alanında bireysel olarak hareket eden zanlıların yakalanmamak için burada da bir araya gelmedikleri tespit edildi.Havalimanı çıkışında ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.Ayrıntılı inceleme için X-ray görüntülemesine sokulan zanlıların vücutlarında 280 kapsül halinde 1934 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/erzincanda-tarihi-kesif-ikisi-mumyali-18-mezar-bulundu-1110539638.html

türki̇ye

i̇stanbul havalimanı

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