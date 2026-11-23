https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/son-dakika-haberleri-jensen-huang-nvidiada-baskan-ceo-ve-yonetim-kurulu-uyesi-olarak-gorevine-geri-dondu-1110536295.html

Nvidia, istifa eden Jensen Huang'ı tekrar CEO olarak atadı, hisseleri yüzde 31 değer kazandı

Nvidia, istifa eden Jensen Huang'ı tekrar CEO olarak atadı, hisseleri yüzde 31 değer kazandı

Sputnik Türkiye

Nvidia, istifa etmiş olmasına rağmen Jensen Huang'ın şirketteki görevine geri döndüğünü duyurdu. Jensen Huang, yaşadığı ilişkiler nedeniyle istifa etmişti... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T17:10+0300

2026-11-23T17:10+0300

2026-11-23T17:47+0300

ekonomi̇

jensen huang

nvidia

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110213796_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f06b3018b9535e645e16f079fafeb199.jpg

Çip devi NVIDIA, Jensen Huang’ın başkan, üst yönetici (CEO) ve yönetim kurulu üyesi olarak derhal görevine döndüğünü duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından şirketin borsadaki hisseleri yüzde 31 oranında değer kazandı.Yönetim kurulu, yürüttüğü kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Huang’ın liderlik pozisyonlarına iadesini oybirliğiyle onayladı. Süreç boyunca yöneticilerin, Huang’ın dürüstlüğünü ve şirketi yönetme yetkinliğini masaya yatırdığı belirtildi. Ayrıca üst düzey ABD hükümet yetkilileriyle de istişarelerde bulunan kurul, bu temasların ardından Huang’ın göreve dönüşünün herhangi bir ulusal güvenlik riski barındırmadığı kanaatine vardı.'İşe dönmek için sabırsızlanıyorum'Göreve iadesini "yeni bir sanayi devriminin şafağında" NVIDIA’ya liderlik etme fırsatı olarak tanımlayan Jensen Huang, bu süreçte yanında duran yöneticilere, çalışanlara, iş ortaklarına ve hissedarlara teşekkür etti. Ne olmuştu? Huang, aralarında Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alica Huang’ın da bulunduğu bulunduğu çeşitli kişilerle yaşadığı ilişkilere dair haberlerin ardından, 12 Kasım'da kurucuları arasında yer aldığı şirketten istifa etti. O günden bu yana aralarında Elon Musk'ın da olduğu birçok teknoloji sektörü lideri onun geri dönmesi çağrısında bulundu.Kendisine destek amacıyla başlatılan bir imza kampanyası ise yüz binlerce imza topladı. Bu gelişmeler üzerine Huang, şirket yönetim kurulunun talep etmesi halinde şirkete geri dönebileceğini belirtti.Yönetimden tam destekKonuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen NVIDIA Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones, "Yönetim kurulu, Jensen’ın NVIDIA’ya liderlik edecek en doğru isim olduğuna inanıyor. Görevine dönmesi hissedarlarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için en hayırlı karardır" ifadelerini kullandı.Yapılan düzenlemeye göre Harvey C. Jones yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürecek. Bu süreçte geçici CEO koltuğunda oturan Colette Kress ise şirketin mali işler direktörü (CFO) olarak görevine devam edecek.Bağımsız soruşturma sürecekLiderlik değişimine rağmen şirketteki bağımsız inceleme süreci kapatılmadı. Yapılan açıklamaya göre, Huang’ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair iddiaları mercek altına alan soruşturma devam edecek. Tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan özel komitenin sürece destek vermesi için dışarıdan bağımsız bir danışman atadığı, Huang’ın da soruşturmaya tam destek ve işbirliği taahhüdü verdiği kaydedildi.Jensen Huang kimdir?17 Şubat 1963'te Tayvan'ın Tainan kentinde doğan Jensen Huang, çocukluk yıllarında ABD'ye taşındı. Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.Huang, 1993 yılında Chris Malachowsky ve Curtis Priem ile birlikte Nvidia'yı kurdu. Şirketin kuruluşundan bu yana CEO görevini sürdürüyor.Başlangıçta bilgisayar grafikleri için işlemciler geliştiren Nvidia, zamanla yapay zeka ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerin önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/nvidianin-ceosu-huang-neden-istifa-etti-bal-tuzagi-mi-yoksa-yapay-zeka-alanindaki-guc-mucadelesi-mi-1110344184.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jensen huang, nvidia