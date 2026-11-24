https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/jandarmadan-sanal-devriye-407-siteye-erisim-engeli-geldi-1110543927.html

Jandarmadan sanal devriye: 407 siteye erişim engeli geldi

Jandarmadan sanal devriye: 407 siteye erişim engeli geldi

Sputnik Türkiye

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 793 sosyal medya hesabı ve internet adresi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T06:51+0300

2026-11-24T06:51+0300

2026-11-24T06:51+0300

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamında suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucunda yüzlerce internet sitesine erişim engeli getirildi.16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi mercek altına alındı. İncelemelerde yasa dışı bahisten dolandırıcılığa kadar farklı kategorilerde faaliyet gösteren internet siteleri tespit edildi.Yasa dışı bahis siteleri listenin başındaJandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, erişim engeli getirilen internet sitelerinin büyük bölümünün yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.İncelemeler sonucunda erişim engeli getirilen sitelerin faaliyet alanlarına göre dağılımı şöyle:Yasa dışı bahis siteleri, erişim engeli getirilen toplam 407 internet sitesinin yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturdu.Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık tespit edildiJandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde öne çıkan bir diğer suç kategorisi ise oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık oldu.Siber dolandırıcıların kullandığı bu yöntemde, güvenilir kurum ve kuruluşların internet sitelerini taklit eden sahte adresler aracılığıyla kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri ve şifrelerin ele geçirilmesi amaçlanıyor.407 internet sitesine erişim engeli getirildiAnkara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen 407 internet sitesi, gerekli işlemlerin yapılması için Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.Bildirimlerin ardından yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/meteoroloji-19-ili-uyardi-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110543397.html

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