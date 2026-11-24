https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/jandarmadan-sanal-devriye-407-siteye-erisim-engeli-geldi-1110543927.html
Jandarmadan sanal devriye: 407 siteye erişim engeli geldi
Jandarmadan sanal devriye: 407 siteye erişim engeli geldi
Sputnik Türkiye
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 793 sosyal medya hesabı ve internet adresi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamında suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucunda yüzlerce internet sitesine erişim engeli getirildi.16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi mercek altına alındı. İncelemelerde yasa dışı bahisten dolandırıcılığa kadar farklı kategorilerde faaliyet gösteren internet siteleri tespit edildi.Yasa dışı bahis siteleri listenin başındaJandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, erişim engeli getirilen internet sitelerinin büyük bölümünün yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.İncelemeler sonucunda erişim engeli getirilen sitelerin faaliyet alanlarına göre dağılımı şöyle:Yasa dışı bahis siteleri, erişim engeli getirilen toplam 407 internet sitesinin yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturdu.Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık tespit edildiJandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde öne çıkan bir diğer suç kategorisi ise oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık oldu.Siber dolandırıcıların kullandığı bu yöntemde, güvenilir kurum ve kuruluşların internet sitelerini taklit eden sahte adresler aracılığıyla kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri ve şifrelerin ele geçirilmesi amaçlanıyor.407 internet sitesine erişim engeli getirildiAnkara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen 407 internet sitesi, gerekli işlemlerin yapılması için Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.Bildirimlerin ardından yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/meteoroloji-19-ili-uyardi-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110543397.html
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ankara, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma, türkiye, haberler
ankara, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma, türkiye, haberler
Jandarmadan sanal devriye: 407 siteye erişim engeli geldi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 793 sosyal medya hesabı ve internet adresi incelendi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik tespit edilen 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamında suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucunda yüzlerce internet sitesine erişim engeli getirildi.
16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi mercek altına alındı. İncelemelerde yasa dışı bahisten dolandırıcılığa kadar farklı kategorilerde faaliyet gösteren internet siteleri tespit edildi.
Yasa dışı bahis siteleri listenin başında
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, erişim engeli getirilen internet sitelerinin büyük bölümünün yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.
İncelemeler sonucunda erişim engeli getirilen sitelerin faaliyet alanlarına göre dağılımı şöyle:
342 internet sitesi:
Yasa dışı bahis
60 internet sitesi:
Müstehcen içerikli paylaşım
5 internet sitesi:
Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık
Yasa dışı bahis siteleri, erişim engeli getirilen toplam 407 internet sitesinin yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturdu.
Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık tespit edildi
Jandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde öne çıkan bir diğer suç kategorisi ise oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık oldu.
Siber dolandırıcıların kullandığı bu yöntemde, güvenilir kurum ve kuruluşların internet sitelerini taklit eden sahte adresler aracılığıyla kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri ve şifrelerin ele geçirilmesi amaçlanıyor.
407 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen 407 internet sitesi, gerekli işlemlerin yapılması için Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.
Bildirimlerin ardından yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.