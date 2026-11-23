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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 bütçesi 278 milyar lira olarak kabul edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 bütçesi 278 milyar lira olarak kabul edildi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2027 yılı bütçesi, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle 278 milyar lira olarak kabul edildi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABB Meclisi'nin kasım ayı 15'inci birleşiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 175 milyar lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 60 milyar lira, EGO Genel Müdürlüğü'nün 43 milyar lira olmak üzere toplam 278 milyar liralık 2027 bütçesi oy birliğiyle karara bağlandı.ABB Başkanı Mansur Yavaş, birleşimde yaptığı konuşmada, yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda yapılan değerlendirmelerin artan ihtiyaçlar ve kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik çalışmaların mali çerçevesini oluşturduğunu belirtti.Yavaş, gelecek sene önemli yatırım projelerini hayata geçirecekleri, Ankara'nın geleceğine yön verecek stratejik planlama çalışmalarını tamamlayacakları vurguladı.Ankara ulaşım ana planı ve Ankara ili çevre düzeni çalışmalarını sürdürerek kentin altyapı ve ulaşım kapasitesini güçlendirmeyi, çevresel sürdürülebilirliği önceleyen yatırımlara ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Mansur Yavaş bütçenin ilk kez oy birliği ile kabul edildiğine dikkati çekti.Bütçede belediye ayrımı yapmayacaklarını belirten Yavaş şunları aktardı:
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aski̇, ankara, abb, mansur yavaş, ego, bütçe
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 bütçesi 278 milyar lira olarak kabul edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2027 yılı bütçesi, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle 278 milyar lira olarak kabul edildi.
ABB Meclisi'nin kasım ayı 15'inci birleşiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 175 milyar lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 60 milyar lira, EGO Genel Müdürlüğü'nün 43 milyar lira olmak üzere toplam 278 milyar liralık 2027 bütçesi oy birliğiyle karara bağlandı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, birleşimde yaptığı konuşmada, yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda yapılan değerlendirmelerin artan ihtiyaçlar ve kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik çalışmaların mali çerçevesini oluşturduğunu belirtti.
Yavaş, gelecek sene önemli yatırım projelerini hayata geçirecekleri, Ankara'nın geleceğine yön verecek stratejik planlama çalışmalarını tamamlayacakları vurguladı.
Ankara ulaşım ana planı ve Ankara ili çevre düzeni çalışmalarını sürdürerek kentin altyapı ve ulaşım kapasitesini güçlendirmeyi, çevresel sürdürülebilirliği önceleyen yatırımlara ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Mansur Yavaş bütçenin ilk kez oy birliği ile kabul edildiğine dikkati çekti.
Bütçede belediye ayrımı yapmayacaklarını belirten Yavaş şunları aktardı:
Meclis olarak gerçekten övüneceğimiz bir durum. Bütün grup başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütçeyi harcarken belediye ayrımı yapmadan bütün belediyelere aynı şekilde destek olarak Ankara'yı hep birlikte ayağa kaldırmaya, eksiklerimizi gidermeye gayret edeceğiz.