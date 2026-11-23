https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/libya-uluslararasi-adalet-divaninda-ukraynaya-dava-acmaya-hazirlaniyor-1110542045.html

Libya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Ukrayna'ya dava açmaya hazırlanıyor

Libya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Ukrayna'ya dava açmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Libya, Bingazi limanına düzenlenen saldırılar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda Ukrayna'ya dava açacak 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T23:54+0300

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Libya’nın Hollanda Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülke yönetimi, Bingazi limanına düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı nezdinde Ukrayna’ya dava açmaya hazırlanıyor.Büyükelçiliğin konuya ilişkin açıklamasında, “Libya’nın Lahey Temsilciliği, Libya Başkanlık Konseyi’nden aldığı talimatlar doğrultusunda Kiev yönetiminin Libya devletinin egemenliğini ve toprak güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle, Adalet Divanı nezdinde Ukrayna devletine ceza davası açmak üzere kapsamlı bir hukuki mütalaa hazırlamaya başladı” ifadelerine yer verildi.Büyükelçilik ayrıca, söz konusu saldırıların limanda ciddi maddi hasara yol açtığını ve Libya makamlarının uluslararası hukuk çerçevesinde hasarın tam olarak tazmin edilmesini talep edeceğini belirtti.Daha önce Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, limana düzenlenen saldırılardan Kiev'i sorumlu tutarak bunları kabul edilemez olarak nitelendirmişti. Ardından Libya Dışişleri Bakanlığı, limana yönelik saldırılarda Kiev'in parmağı olduğuna dair haberler üzerine Ukrayna'dan resmi bir açıklama talep etmişti.

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