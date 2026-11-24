https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/ingilterede-skandal-ukraynaya-tonlarca-sahte-c-4-patlayici-gonderilmis-1110551419.html

İngiltere’de skandal: Ukrayna’ya tonlarca sahte C-4 patlayıcı gönderilmiş

İngiltere’de skandal: Ukrayna’ya tonlarca sahte C-4 patlayıcı gönderilmiş

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Ukrayna’ya gönderilmek üzere tonlarca sahte C-4 patlayıcı satın aldığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, bizzat yaptığı testlerde... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T12:14+0300

2026-11-24T12:14+0300

2026-11-24T12:14+0300

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i̇ngiltere

c-4 patlayıcı

i̇ngiltere savunma bakanlığı

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İngiltere'de önde gelen bir gazete tarafından yürütülen araştırma, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik askeri tedarik sürecindeki çarpıcı bir ihmali gün yüzüne çıkardı. Habere göre Londra yönetimi, Ukrayna ordusuna ulaştırılmak üzere tonlarca sahte C-4 tipi plastik patlayıcı tedarik etti.Milyonlarca dolarlık C-4 tedarik sözleşmelerinin Amerikalı iş insanı Ryan Morris’e verildiği belirtildi. Ancak Ukrayna için satın alınan ürünlerin gerçek C-4 olmadığı, temel bileşeni olan heksojen (RDX) maddesinden eser bulunmayan çok daha ucuz ticari bir patlayıcı olduğu tespit edildi.'Bakanlık testlerde tespit etti ama sessiz kaldı'İngiltere Savunma Bakanlığı'nın teslimat öncesinde yaptığı laboratuvar testlerinde dahi söz konusu patlayıcıların içinde RDX bulunmadığı saptandı.Buna rağmen bakanlık yetkililerinin durumu tedarikçi firmaya bildirmediği ve ürünü 'kullanıma uygun' bularak süreci devam ettirdiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/putinden-kushnere-tarihi-arsiv-surprizi-dedesinin-nazilere-karsi-mucadelesine-dair-dosyayi-gosterdi-1110548687.html

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