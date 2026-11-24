İngiltere’de skandal: Ukrayna’ya tonlarca sahte C-4 patlayıcı gönderilmiş
© AP Photo / Alastair GrantRAF Lakenheath
© AP Photo / Alastair Grant
Abone ol
İngiltere'nin Ukrayna’ya gönderilmek üzere tonlarca sahte C-4 patlayıcı satın aldığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, bizzat yaptığı testlerde patlayıcının ana bileşeninin bulunmadığını tespit etmesine rağmen sevkiyata onay verdiği ortaya çıktı.
İngiltere'de önde gelen bir gazete tarafından yürütülen araştırma, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik askeri tedarik sürecindeki çarpıcı bir ihmali gün yüzüne çıkardı.
Habere göre Londra yönetimi, Ukrayna ordusuna ulaştırılmak üzere tonlarca sahte C-4 tipi plastik patlayıcı tedarik etti.
Milyonlarca dolarlık C-4 tedarik sözleşmelerinin Amerikalı iş insanı Ryan Morris’e verildiği belirtildi. Ancak Ukrayna için satın alınan ürünlerin gerçek C-4 olmadığı, temel bileşeni olan heksojen (RDX) maddesinden eser bulunmayan çok daha ucuz ticari bir patlayıcı olduğu tespit edildi.
Habere göre Londra yönetimi, Ukrayna ordusuna ulaştırılmak üzere tonlarca sahte C-4 tipi plastik patlayıcı tedarik etti.
Milyonlarca dolarlık C-4 tedarik sözleşmelerinin Amerikalı iş insanı Ryan Morris’e verildiği belirtildi. Ancak Ukrayna için satın alınan ürünlerin gerçek C-4 olmadığı, temel bileşeni olan heksojen (RDX) maddesinden eser bulunmayan çok daha ucuz ticari bir patlayıcı olduğu tespit edildi.
'Bakanlık testlerde tespit etti ama sessiz kaldı'
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın teslimat öncesinde yaptığı laboratuvar testlerinde dahi söz konusu patlayıcıların içinde RDX bulunmadığı saptandı.
Buna rağmen bakanlık yetkililerinin durumu tedarikçi firmaya bildirmediği ve ürünü 'kullanıma uygun' bularak süreci devam ettirdiği kaydedildi.
Buna rağmen bakanlık yetkililerinin durumu tedarikçi firmaya bildirmediği ve ürünü 'kullanıma uygun' bularak süreci devam ettirdiği kaydedildi.