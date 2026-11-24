https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/husiler-riyadi-hedef-aldi-finans-merkezine-duzenlenen-saldirida-11-yarali-1110560986.html
Husiler Riyad'ı hedef aldı: Finans merkezine düzenlenen saldırıda 11 yaralı
Husiler Riyad'ı hedef aldı: Finans merkezine düzenlenen saldırıda 11 yaralı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezinde bulunan bir gökdelen, Husilerin düzenlediği saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T19:15+0300
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2026-11-24T19:15+0300
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, salı günü Riyad'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Husilerin başkentin finans bölgesindeki kulelerden birini hedef aldığını ve saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Suudi yetkililer olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.Yaralıların kimlik bilgileri açıklandıSivil Savunma Kurumunun açıklamasına göre saldırıda iki Suudi Arabistan, iki Hindistan, üç Nepal ve dört Mısır vatandaşı yaralandı.Yetkili birimlerin olayın hemen ardından bölgeye sevk edildiği, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de günün erken saatlerinde finans bölgesindeki bir kulenin hedef alındığını ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.Ne olmuştu?Yemen'de temmuz ayında çatışmaların yeniden başlamasının ardından Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini, havalimanlarını ve finans merkezlerini hedef alan saldırılarını artırdı.8 Kasım'da Suudi petrol şirketi Aramco'nun Riyad'daki binası hasar görürken, 19 Kasım'da Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezinin bulunduğu gökdelen de saldırıya uğramıştı.21 Kasım'da ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a yönelik yeni bir saldırısının engellendiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/cinden-abdye-ihracat-karari-kisitlamalar-iki-ay-daha-askida-kalacak-1110554575.html
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ortadoğu, suudi arabistan, riyad, husiler, yemen
Husiler Riyad'ı hedef aldı: Finans merkezine düzenlenen saldırıda 11 yaralı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezinde bulunan bir gökdelen, Husilerin düzenlediği saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, saldırıda dört farklı ülkenin vatandaşlarının yaralandığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, salı günü Riyad'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Husilerin başkentin finans bölgesindeki kulelerden birini hedef aldığını ve saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Suudi yetkililer olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.
Yaralıların kimlik bilgileri açıklandı
Sivil Savunma Kurumunun açıklamasına göre saldırıda iki Suudi Arabistan, iki Hindistan, üç Nepal ve dört Mısır vatandaşı yaralandı.
Yetkili birimlerin olayın hemen ardından bölgeye sevk edildiği, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de günün erken saatlerinde finans bölgesindeki bir kulenin hedef alındığını ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.
Yemen'de temmuz ayında çatışmaların yeniden başlamasının ardından Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini, havalimanlarını ve finans merkezlerini hedef alan saldırılarını artırdı.
8 Kasım'da Suudi petrol şirketi Aramco'nun Riyad'daki binası hasar görürken, 19 Kasım'da Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezinin bulunduğu gökdelen de saldırıya uğramıştı.
21 Kasım'da ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a yönelik yeni bir saldırısının engellendiğini açıklamıştı.