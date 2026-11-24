https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/husiler-riyadi-hedef-aldi-finans-merkezine-duzenlenen-saldirida-11-yarali-1110560986.html

Husiler Riyad'ı hedef aldı: Finans merkezine düzenlenen saldırıda 11 yaralı

Husiler Riyad'ı hedef aldı: Finans merkezine düzenlenen saldırıda 11 yaralı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezinde bulunan bir gökdelen, Husilerin düzenlediği saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T19:15+0300

2026-11-24T19:15+0300

2026-11-24T19:15+0300

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, salı günü Riyad'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Husilerin başkentin finans bölgesindeki kulelerden birini hedef aldığını ve saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Suudi yetkililer olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.Yaralıların kimlik bilgileri açıklandıSivil Savunma Kurumunun açıklamasına göre saldırıda iki Suudi Arabistan, iki Hindistan, üç Nepal ve dört Mısır vatandaşı yaralandı.Yetkili birimlerin olayın hemen ardından bölgeye sevk edildiği, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de günün erken saatlerinde finans bölgesindeki bir kulenin hedef alındığını ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.Ne olmuştu?Yemen'de temmuz ayında çatışmaların yeniden başlamasının ardından Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini, havalimanlarını ve finans merkezlerini hedef alan saldırılarını artırdı.8 Kasım'da Suudi petrol şirketi Aramco'nun Riyad'daki binası hasar görürken, 19 Kasım'da Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezinin bulunduğu gökdelen de saldırıya uğramıştı.21 Kasım'da ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a yönelik yeni bir saldırısının engellendiğini açıklamıştı.

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