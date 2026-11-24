https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fon-sorusturmasi-4-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1110542168.html
Fon soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T00:25+0300
2026-11-24T00:25+0300
2026-11-24T00:41+0300
türki̇ye
i̇stanbul adliyesi
fon
fon soruşturması
sermaye
sermaye piyasası kurulu (spk)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen 'fon soruşturması' devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Fon soruşturması nedir?Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen incelemelerde, bazı yatırım fonlarının portföylerinde bulunan düşük dolaşımlı hisselerde olağan dışı fiyat artışları gerçekleştirildiği tespit edildi.İddialara göre, bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı ve hisse fiyatlarının bazı paylarda 100 kata kadar yükseltildiği belirlendi.SPK'nın Ağustos 2026 sonunda aldığı risk sınırlandırma kararının ardından söz konusu hisselerde sert satışlar yaşandı. Portföy yönetim şirketlerinin ellerindeki hisseleri nakde çevirmekte zorlanması üzerine Pusula ve Tera grubu başta olmak üzere bazı fonlar, 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcıların para çekme taleplerini karşılayamadı.131 fonun işlemleri durdurulduSPK, 17 Eylül 2026'da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy olmak üzere 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören yaklaşık 131 fonunun alım satım işlemlerini durdurarak tasfiye sürecini başlattı.Söz konusu süreçten toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının etkilendiği belirtildi.Fon soruşturmasında kaç kişi gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını kapsıyor.Soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 600'ü aştığı, çok sayıda kişinin tutuklandığı ve yeni gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.91 şirkete kayyım atandıSoruşturma kapsamında aralarında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım ve çeşitli portföy yönetim şirketlerinin de bulunduğu 91 şirkete kayyım atanarak şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.Ayrıca çok sayıda şüpheli ve şirketin banka hesapları donduruldu. Şüphelilere ait taşınmazlar, lüks araçlar ve diğer mal varlıkları hakkında da el koyma tedbirleri uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-gurlek-fon-sorusturmasina-iliskin-verileri-acikladi-85-kisiden-4458-milyar-lira-tahsil-edildi-1110519105.html
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i̇stanbul adliyesi, fon, fon soruşturması, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
i̇stanbul adliyesi, fon, fon soruşturması, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
Fon soruşturması: 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
00:25 24.11.2026 (güncellendi: 00:41 24.11.2026)
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen 'fon soruşturması' devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen incelemelerde, bazı yatırım fonlarının portföylerinde bulunan düşük dolaşımlı hisselerde olağan dışı fiyat artışları gerçekleştirildiği tespit edildi.
İddialara göre, bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı ve hisse fiyatlarının bazı paylarda 100 kata kadar yükseltildiği belirlendi.
SPK'nın Ağustos 2026 sonunda aldığı risk sınırlandırma kararının ardından söz konusu hisselerde sert satışlar yaşandı. Portföy yönetim şirketlerinin ellerindeki hisseleri nakde çevirmekte zorlanması üzerine Pusula ve Tera grubu başta olmak üzere bazı fonlar, 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcıların para çekme taleplerini karşılayamadı.
131 fonun işlemleri durduruldu
SPK, 17 Eylül 2026'da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy olmak üzere 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören yaklaşık 131 fonunun alım satım işlemlerini durdurarak tasfiye sürecini başlattı.
Söz konusu süreçten toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının etkilendiği belirtildi.
Fon soruşturmasında kaç kişi gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını kapsıyor.
Soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 600'ü aştığı, çok sayıda kişinin tutuklandığı ve yeni gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım ve çeşitli portföy yönetim şirketlerinin de bulunduğu 91 şirkete kayyım atanarak şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
Ayrıca çok sayıda şüpheli ve şirketin banka hesapları donduruldu. Şüphelilere ait taşınmazlar, lüks araçlar ve diğer mal varlıkları hakkında da el koyma tedbirleri uygulandı.