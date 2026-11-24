https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bati-basini-pentagon-ukraynaya-patriot-fuzesi-sevkiyatini-geciktiriyor-1110549025.html
Batı basını: Pentagon Ukrayna'ya Patriot füzesi sevkiyatını geciktiriyor
Batı basını: Pentagon Ukrayna'ya Patriot füzesi sevkiyatını geciktiriyor
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon), Batılı müttefikler tarafından finansmanı sağlanan ve Avrupa stoklarından aktarılması planlanan yaklaşık 60 Patriot hava... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kiev'in Batılı müttefiklerinin fonlarıyla satın alınan ABD yapımı PAC-3 ve PAC-2önleyici füzelerinin teslimatı, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in onayı beklediği için ertelendi.Patriot füzeleri ABD’de üretildiği için Avrupa stoklarından yapılacak aktarımlar dahil tüm ihracat ve yeniden ihracat anlaşmalarının Washington yönetimi tarafından onaylanması gerekiyor.Haberde, eylülde 8, ekimde 10, kasımda 10 ve aralıkta 12 adet olmak üzere planlanan PAC-3 füzesi partilerinin hiçbirine henüz sevkiyat izni verilmediği kaydedildi.Zelenskiy, onay sürecinin uzamasına tepki göstermiştiKiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, ağustos ayında yaptığı açıklamada, kış aylarını atlatabilmeleri için ABD'deki Patriot füze stoklarının yüzde 5'inin kendilerine yeteceğini belirterek, Kiev'in erişebildiği füze sayısının 2026 yılında bir önceki yıla kıyasla 2,5 kat azaldığını ifade etmişti. Zelenskiy daha sonraki açıklamalarında da Patriot ve NASAMS sistemleri için gerekli sevkiyat belgelerinde yaklaşık bir aydır Bakan Hegseth'in imzasını beklediklerini dile getirmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı ekim ayı sonunda Ukrayna'ya Patriot füzesi satışını onaylamış ancak Zelenskiy, 500 adet PAC-3 önleyici füzesinin teslimatının ancak birkaç yıl sonra başlayabileceğini söylemişti.Moskova, silah sevkiyatlarına karşı çıkıyorRusya yönetimi, Ukrayna'ya yapılan Batılı silah yardımlarının çatışmayı uzatmaktan başka bir işe yaramadığını ve sahadaki sonucu değiştirmeyeceğini savunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'ya sevk edilen Patriot sistemlerini etkisiz hale getireceklerini belirterek, kendi topraklarına yönelik saldırılara çok daha güçlü karşılık vereceklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/putinden-kushnere-tarihi-arsiv-surprizi-dedesinin-nazilere-karsi-mucadelesine-dair-dosyayi-gosterdi-1110548687.html
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ukrayna, abd, abd savaş bakanlığı, pete hegseth, vladimir zelenskiy, patriot, pentagon
ukrayna, abd, abd savaş bakanlığı, pete hegseth, vladimir zelenskiy, patriot, pentagon
Batı basını: Pentagon Ukrayna'ya Patriot füzesi sevkiyatını geciktiriyor
10:31 24.11.2026 (güncellendi: 10:34 24.11.2026)
ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon), Batılı müttefikler tarafından finansmanı sağlanan ve Avrupa stoklarından aktarılması planlanan yaklaşık 60 Patriot hava savunma füzesinin Ukrayna'ya sevkiyatını geciktirdiği belirtildi.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kiev'in Batılı müttefiklerinin fonlarıyla satın alınan ABD yapımı PAC-3 ve PAC-2önleyici füzelerinin teslimatı, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in onayı beklediği için ertelendi.
Patriot füzeleri ABD’de üretildiği için Avrupa stoklarından yapılacak aktarımlar dahil tüm ihracat ve yeniden ihracat anlaşmalarının Washington yönetimi tarafından onaylanması gerekiyor.
Haberde, eylülde 8, ekimde 10, kasımda 10 ve aralıkta 12 adet olmak üzere planlanan PAC-3 füzesi partilerinin hiçbirine henüz sevkiyat izni verilmediği kaydedildi.
Zelenskiy, onay sürecinin uzamasına tepki göstermişti
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, ağustos ayında yaptığı açıklamada, kış aylarını atlatabilmeleri için ABD'deki Patriot füze stoklarının yüzde 5'inin kendilerine yeteceğini belirterek, Kiev'in erişebildiği füze sayısının 2026 yılında bir önceki yıla kıyasla 2,5 kat azaldığını ifade etmişti. Zelenskiy daha sonraki açıklamalarında da Patriot ve NASAMS sistemleri için gerekli sevkiyat belgelerinde yaklaşık bir aydır Bakan Hegseth'in imzasını beklediklerini dile getirmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı ekim ayı sonunda Ukrayna'ya Patriot füzesi satışını onaylamış ancak Zelenskiy, 500 adet PAC-3 önleyici füzesinin teslimatının ancak birkaç yıl sonra başlayabileceğini söylemişti.
Moskova, silah sevkiyatlarına karşı çıkıyor
Rusya yönetimi, Ukrayna'ya yapılan Batılı silah yardımlarının çatışmayı uzatmaktan başka bir işe yaramadığını ve sahadaki sonucu değiştirmeyeceğini savunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'ya sevk edilen Patriot sistemlerini etkisiz hale getireceklerini belirterek, kendi topraklarına yönelik saldırılara çok daha güçlü karşılık vereceklerini vurgulamıştı.