https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fatura-ve-odeme-sisteminde-yeni-donem-resmi-gazetede-yayimlandi-1110547215.html

Fatura ve ödeme sisteminde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatura ve ödeme sisteminde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle elektronik belge düzenlemelerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T10:04+0300

2026-11-24T10:04+0300

2026-11-24T10:04+0300

türki̇ye

maliye bakanı

maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı

hazine

vergi usul kanunu

pos

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna düzenlemeyle elektronik belge düzenlemelerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.Bilgi fişi tanımı kaldırıldı"Bilgi Fişi" tanımını yürürlükten kaldıran düzenleme, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflere yeni belge düzenleme seçenekleri sundu.Bu mükellefler, 1 Ocak 2027'den itibaren faturalarını Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar veya izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyebilecek.Sinemalara elektronik bilet zorunluluğuYerli ve yabancı film gösteren sinema işletmeleri, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda e-Bilet uygulamasına geçerek giriş biletlerini elektronik ortamda düzenlemek zorunda olacak.İlgili bölümün başlığı, sinema işletmelerinin e-Bilet kullanma zorunluluğunu esas alacak şekilde değiştirildi. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporuna ilişkin ifadeler kaldırıldı.e-Bilette eğlence vergisine ilişkin bölümde de bilgi fişleri ve aylık satış raporlarına yönelik atıflar çıkarıldı.Arıza halinde kağıt belgeye izinElektronik belge düzenlenmesine izin verilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların arızalanması veya çalınması, kağıt belge düzenlenebilecek durumlar arasına alındı.Bu imkânın kullanılabilmesi için arıza veya hırsızlık durumunun ispatlanması ya da belgelendirilmesi gerekecek.Hekimlere POS cihazıSerbest meslek faaliyeti yürüten hekimlerden, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve 593 sıra numaralı tebliğ kapsamında bu makbuzu düzenleyen yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullananlar, cihazlarını iş yerlerinde bulundurmaları şartıyla POS cihazlarını bulundurmak ve kullanmak zorunda olmayacak.Tebliğ 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/yeniden-degerleme-orani-2026-yili-icin-yuzde-2783-olarak-belirlendi-1110542283.html

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