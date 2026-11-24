https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/yeniden-degerleme-orani-2026-yili-icin-yuzde-2783-olarak-belirlendi-1110542283.html
Yeniden değerleme oranı 2026 için belli oldu: Yüzde 27.83
Yeniden değerleme oranı 2026 için belli oldu: Yüzde 27.83
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T00:28+0300
2026-11-24T00:28+0300
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Her yıl vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışların temel belirleyicisi olan yeniden değerleme oranı netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan düzenlemesine göre, 2026 yılı için uygulanacak artış oranı yüzde 27.83 oldu.Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplandı?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, oranın hesaplanma yöntemine ilişkin detaylara da yer verildi. Yasalar uyarınca yeniden değerleme oranı; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri baz alınarak belirleniyor.Hesaplamada, değerlemenin yapılacağı yılın ekim ayı (ekim dahil) itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınıyor. Son geçici vergi döneminde de uygulanacakTebliğde dikkat çeken bir diğer önemli detay ise vergi mükelleflerini ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre tespit edilen yüzde 27.83'lük oran, aynı zamanda 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Öte yandan, konuyla ilgili daha önce yayımlanmış mevcut tebliğlerin yürürlükte kalmaya devam edeceği bildirildi.Yeniden değerleme oranı neleri etkileyecek?Açıklanan yüzde 27.83'lük oran, yeni yılda kamu hizmetlerinden alınan harçlardan trafik cezalarına kadar pek çok kalemde doğrudan artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanarak oranlarda farklı bir indirim veya artış kararı almaması halinde, 1 Ocak 2027 itibarıyla güncellenecek başlıca kalemler şunlar olacak:Geçen yıl yüzde kaçtı? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2025 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olmuştu. Yeni açıklanan yüzde 27.83'lük oranla birlikte, yeniden değerleme oranında bir önceki yıla göre 2.34 puanlık bir artış yaşanmış oldu.
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hazine, maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, son dakika
hazine, maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, son dakika
Yeniden değerleme oranı 2026 için belli oldu: Yüzde 27.83
00:28 24.11.2026 (güncellendi: 01:05 24.11.2026)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğ ile milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27.83 olarak tespit edildi.
Her yıl vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışların temel belirleyicisi olan yeniden değerleme oranı netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan düzenlemesine göre, 2026 yılı için uygulanacak artış oranı yüzde 27.83 oldu.
Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplandı?
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, oranın hesaplanma yöntemine ilişkin detaylara da yer verildi. Yasalar uyarınca yeniden değerleme oranı; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri baz alınarak belirleniyor.
Hesaplamada, değerlemenin yapılacağı yılın ekim ayı (ekim dahil) itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınıyor.
Son geçici vergi döneminde de uygulanacak
Tebliğde dikkat çeken bir diğer önemli detay ise vergi mükelleflerini ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre tespit edilen yüzde 27.83'lük oran, aynı zamanda 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Öte yandan, konuyla ilgili daha önce yayımlanmış mevcut tebliğlerin yürürlükte kalmaya devam edeceği bildirildi.
Yeniden değerleme oranı neleri etkileyecek?
Açıklanan yüzde 27.83'lük oran, yeni yılda kamu hizmetlerinden alınan harçlardan trafik cezalarına kadar pek çok kalemde doğrudan artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanarak oranlarda farklı bir indirim veya artış kararı almaması halinde, 1 Ocak 2027 itibarıyla güncellenecek başlıca kalemler şunlar olacak:
Pasaport harçları, sürücü belgesi (ehliyet) harçları, kimlik yenileme ücretleri, tapu ve noter harçları ile yurt dışı çıkış harcı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Emlak Vergisi, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi dilimleri.
Trafik para cezaları ve diğer tüm idari para cezaları.
Çalışanlara ödenen günlük yemek ve yol ücreti istisnaları, kira geliri istisnası ve fatura kesme sınırları.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2025 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olmuştu. Yeni açıklanan yüzde 27.83'lük oranla birlikte, yeniden değerleme oranında bir önceki yıla göre 2.34 puanlık bir artış yaşanmış oldu.
Son yıllardaki yeniden değerleme oranları ve vergi/harç zamlarına yansıma takvimi şu şekilde:
İlan Edildiği Yıl
Resmî Gazete Oranı
Vergi ve Harçlara Uygulandığı Dönem
2026 Yılı
yüzde 27.83
1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak
2025 Yılı
yüzde 25.49
1 Ocak 2026 itibarıyla uygulandı
2024 Yılı
yüzde 43.93
1 Ocak 2025 itibarıyla uygulandı
2023 Yılı
yüzde 58.46
1 Ocak 2024 itibarıyla uygulandı
2022 Yılı
yüzde 122.93
1 Ocak 2023 itibarıyla uygulandı