https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/yeniden-degerleme-orani-2026-yili-icin-yuzde-2783-olarak-belirlendi-1110542283.html

Yeniden değerleme oranı 2026 için belli oldu: Yüzde 27.83

Yeniden değerleme oranı 2026 için belli oldu: Yüzde 27.83

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T00:28+0300

2026-11-24T00:28+0300

2026-11-24T01:05+0300

türki̇ye

hazine

maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı

son dakika

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Her yıl vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışların temel belirleyicisi olan yeniden değerleme oranı netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan düzenlemesine göre, 2026 yılı için uygulanacak artış oranı yüzde 27.83 oldu.Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplandı?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, oranın hesaplanma yöntemine ilişkin detaylara da yer verildi. Yasalar uyarınca yeniden değerleme oranı; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri baz alınarak belirleniyor.Hesaplamada, değerlemenin yapılacağı yılın ekim ayı (ekim dahil) itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınıyor. Son geçici vergi döneminde de uygulanacakTebliğde dikkat çeken bir diğer önemli detay ise vergi mükelleflerini ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre tespit edilen yüzde 27.83'lük oran, aynı zamanda 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Öte yandan, konuyla ilgili daha önce yayımlanmış mevcut tebliğlerin yürürlükte kalmaya devam edeceği bildirildi.Yeniden değerleme oranı neleri etkileyecek?Açıklanan yüzde 27.83'lük oran, yeni yılda kamu hizmetlerinden alınan harçlardan trafik cezalarına kadar pek çok kalemde doğrudan artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanarak oranlarda farklı bir indirim veya artış kararı almaması halinde, 1 Ocak 2027 itibarıyla güncellenecek başlıca kalemler şunlar olacak:Geçen yıl yüzde kaçtı? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2025 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olmuştu. Yeni açıklanan yüzde 27.83'lük oranla birlikte, yeniden değerleme oranında bir önceki yıla göre 2.34 puanlık bir artış yaşanmış oldu.

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