https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bulls-yatirim-yonetim-kurulu-baskani-kemal-akkaya-gozaltina-alindi-1110550284.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T11:20+0300
2026-11-24T11:20+0300
2026-11-24T11:34+0300
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sermaye piyasası kurulu (spk)
fon soruşturması
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Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı.SPK suç duyurusunda bulunmuştuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile birlikte iki isim daha gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Akkaya hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.Kurul ayrıca Akkaya'nın sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal etmiş, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.Daha önce iki kez gözaltına alınmıştıAkkaya daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
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sermaye piyasası kurulu (spk), fon soruşturması
sermaye piyasası kurulu (spk), fon soruşturması
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı
11:20 24.11.2026 (güncellendi: 11:34 24.11.2026)
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı.
SPK suç duyurusunda bulunmuştu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile birlikte iki isim daha gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Akkaya hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Kurul ayrıca Akkaya'nın sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal etmiş, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.
Daha önce iki kez gözaltına alınmıştı
Akkaya daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.