https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bati-medyasi-abd-cin-ve-onlarca-diger-ulke-icin-gumruk-vergilerini-artirmaya-hazirlaniyor-1110561859.html

Batı medyası: ABD, Çin ve onlarca diğer ülke için gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor

Batı medyası: ABD, Çin ve onlarca diğer ülke için gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Amerikan medyasında yer alan bir habere göre Washington, Çin ve onlarca diğer ülkeye uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T20:04+0300

2026-11-24T20:04+0300

2026-11-24T20:04+0300

dünya

abd

abd

çin

washington

the wall street journal

gümrük vergisi

ab

avrupa birliği

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_0:39:737:454_1920x0_80_0_0_18a6c325544692c9dae008b081c5bbe1.png

The Wall Street Journal, Donald Trump yönetiminin, Çin'den ve onlarca diğer ülkeden ithalata uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığını yazdı.Habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer 14 ülkedeki endüstriyel sübvansiyonlar ile aşırı üretim kapasitesi oluşumuna ilişkin yürütülen araştırmanın sonuçlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.ABD, yürüttüğü soruşturma sonrasında Çin, Japonya, Güney Kore ve 27 AB ülkesinin tamamından yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergileri artırabilir. Söz konusu artışlar, birçok ürün kategorisini kapsayacak. Nihai gümrük vergilerinin oranı henüz belirlenmemiş olsa da, ABD yönetiminden yetkililer, Trump’ın geçen yıl belirlediği seviyelere geri dönmesini istediklerini defalarca dile getirmişti.Diğer yandan Çin Ticaret Bakanlığı Ekim ayında, ABD'nin 'aşırı kapasiteyle' mücadele bahanesiyle uluslararası tedarik zincirlerini sekteye uğratmaya kalkışması durumunda karşı önlemler alacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cin-devlet-baskani-siden-asya-pasifikte-ticaret-engellerini-kaldirin-cagrisi-1110442952.html

abd

çin

washington

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, çin, washington, the wall street journal, gümrük vergisi, ab, avrupa birliği, donald trump, güney kore