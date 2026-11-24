https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bati-medyasi-abd-cin-ve-onlarca-diger-ulke-icin-gumruk-vergilerini-artirmaya-hazirlaniyor-1110561859.html
Batı medyası: ABD, Çin ve onlarca diğer ülke için gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor
Batı medyası: ABD, Çin ve onlarca diğer ülke için gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor
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Amerikan medyasında yer alan bir habere göre Washington, Çin ve onlarca diğer ülkeye uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T20:04+0300
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The Wall Street Journal, Donald Trump yönetiminin, Çin'den ve onlarca diğer ülkeden ithalata uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığını yazdı.Habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer 14 ülkedeki endüstriyel sübvansiyonlar ile aşırı üretim kapasitesi oluşumuna ilişkin yürütülen araştırmanın sonuçlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.ABD, yürüttüğü soruşturma sonrasında Çin, Japonya, Güney Kore ve 27 AB ülkesinin tamamından yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergileri artırabilir. Söz konusu artışlar, birçok ürün kategorisini kapsayacak. Nihai gümrük vergilerinin oranı henüz belirlenmemiş olsa da, ABD yönetiminden yetkililer, Trump’ın geçen yıl belirlediği seviyelere geri dönmesini istediklerini defalarca dile getirmişti.Diğer yandan Çin Ticaret Bakanlığı Ekim ayında, ABD'nin 'aşırı kapasiteyle' mücadele bahanesiyle uluslararası tedarik zincirlerini sekteye uğratmaya kalkışması durumunda karşı önlemler alacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cin-devlet-baskani-siden-asya-pasifikte-ticaret-engellerini-kaldirin-cagrisi-1110442952.html
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abd, abd, çin, washington, the wall street journal, gümrük vergisi, ab, avrupa birliği, donald trump, güney kore
abd, abd, çin, washington, the wall street journal, gümrük vergisi, ab, avrupa birliği, donald trump, güney kore
Batı medyası: ABD, Çin ve onlarca diğer ülke için gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor
Amerikan medyasında yer alan bir habere göre Washington, Çin ve onlarca diğer ülkeye uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor.
The Wall Street Journal, Donald Trump yönetiminin, Çin'den ve onlarca diğer ülkeden ithalata uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığını yazdı.
Habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer 14 ülkedeki endüstriyel sübvansiyonlar ile aşırı üretim kapasitesi oluşumuna ilişkin yürütülen araştırmanın sonuçlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.
ABD, yürüttüğü soruşturma sonrasında Çin, Japonya, Güney Kore ve 27 AB ülkesinin tamamından yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergileri artırabilir.
Söz konusu artışlar, birçok ürün kategorisini kapsayacak. Nihai gümrük vergilerinin oranı henüz belirlenmemiş olsa da, ABD yönetiminden yetkililer, Trump’ın geçen yıl belirlediği seviyelere geri dönmesini istediklerini defalarca dile getirmişti.
Diğer yandan Çin Ticaret Bakanlığı Ekim ayında, ABD'nin 'aşırı kapasiteyle' mücadele bahanesiyle uluslararası tedarik zincirlerini sekteye uğratmaya kalkışması durumunda karşı önlemler alacağını bildirmişti.