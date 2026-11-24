https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/diyarbakirda-bir-magarada-cok-sayida-insan-kafatasi-ve-kemigi-bulundu-sorusturma-baslatildi-1110563566.html

Diyarbakır'da bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu: Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal alandaki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunması üzerine adli soruşturma başlatıldı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

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Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boyunlu Mahallesi kırsalında bulunan bir mağarada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda mağarada inceleme sürüyor.Bulunan kafatası ve kemiklerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderileceği bildirildi.

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