https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/diyarbakirda-bir-magarada-cok-sayida-insan-kafatasi-ve-kemigi-bulundu-sorusturma-baslatildi-1110563566.html
Diyarbakır'da bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu: Soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'da bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal alandaki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunması üzerine adli soruşturma başlatıldı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T21:35+0300
2026-11-24T21:35+0300
2026-11-24T21:35+0300
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diyarbakır valiliği
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Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boyunlu Mahallesi kırsalında bulunan bir mağarada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda mağarada inceleme sürüyor.Bulunan kafatası ve kemiklerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/beyoglunda-haliya-sarili-erkek-cesedi-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1110299628.html
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türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
türkiye, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Diyarbakır'da bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu: Soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal alandaki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunması üzerine adli soruşturma başlatıldı.
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boyunlu Mahallesi kırsalında bulunan bir mağarada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda mağarada inceleme sürüyor.
Bulunan kafatası ve kemiklerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderileceği bildirildi.