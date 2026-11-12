https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/beyoglunda-haliya-sarili-erkek-cesedi-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1110299628.html
Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı
Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir dairede yapılan aramada, halıya sarılmış bir erkek cesedi bulundu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:14+0300
2026-11-12T17:14+0300
2026-11-12T17:14+0300
türki̇ye
beyoğlu
i̇stanbul
ceset
ceset torbası
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.Dairede inceleme yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html
türki̇ye
beyoğlu
i̇stanbul
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
beyoğlu, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
beyoğlu, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı
İstanbul Beyoğlu'nda bir dairede yapılan aramada, halıya sarılmış bir erkek cesedi bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Dairede inceleme yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.