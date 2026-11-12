https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/beyoglunda-haliya-sarili-erkek-cesedi-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1110299628.html

Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı

Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda bir dairede yapılan aramada, halıya sarılmış bir erkek cesedi bulundu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T17:14+0300

2026-11-12T17:14+0300

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türki̇ye

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i̇stanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.Dairede inceleme yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html

türki̇ye

beyoğlu

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Sputnik Türkiye

beyoğlu, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası