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Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı
Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir dairede yapılan aramada, halıya sarılmış bir erkek cesedi bulundu. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:14+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.Dairede inceleme yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html
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beyoğlu, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
beyoğlu, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası

Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu: Polis soruşturma başlattı

17:14 12.11.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AA
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İstanbul Beyoğlu'nda bir dairede yapılan aramada, halıya sarılmış bir erkek cesedi bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Dairede inceleme yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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