https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenler-gununu-tebrik-ediyorum-1110561989.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının gelecek yıl eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T20:04+0300
2026-11-24T20:04+0300
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recep tayyip erdoğan
öğretmen
öğretmen atamaları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı'nda konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öğretmenlerimizle birlikte maarif ordumuzun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şahsım, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum'' dedi.30 bin öğretmen atamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre, 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre, 15 bin öğretmen adayını, gelecek Eylül ayında Millî Eğitim Akademisi'ne başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor; mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/cumhurbaskani-erdogan-refahimizi-buyutmekte-kararliyiz-1110537869.html
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recep tayyip erdoğan, öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
recep tayyip erdoğan, öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
20:04 24.11.2026 (güncellendi: 20:40 24.11.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının gelecek yıl eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime başlayacağını açıkladı. 2026 yılı için planlanan 15 bin kişilik alımla birlikte iki yılda toplam 30 bin öğretmen adayının sürece dahil edilmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı'nda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öğretmenlerimizle birlikte maarif ordumuzun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şahsım, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre, 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre, 15 bin öğretmen adayını, gelecek Eylül ayında Millî Eğitim Akademisi'ne başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor; mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.