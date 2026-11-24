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Cevdet Yılmaz, emekli zammına ilişkin 'çalışma henüz bitmedi' diyerek duyurdu: 'Farklı yöntemler, alternatifler var'
Cevdet Yılmaz, emekli zammına ilişkin 'çalışma henüz bitmedi' diyerek duyurdu: 'Farklı yöntemler, alternatifler var'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili, "Esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T10:10+0300
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2026-11-24T10:17+0300
ekonomi̇
emekli
cevdet yılmaz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekli aylıklarını artıracak düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Söz konusu düzenlemeyi yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış." dedi.Yılmaz, ‘Seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı’ uygulanacağı yönündeki soruya teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclise sunulacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/cumhurbaskani-erdogan-refahimizi-buyutmekte-kararliyiz-1110537869.html
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emekli, cevdet yılmaz, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
emekli, cevdet yılmaz, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Cevdet Yılmaz, emekli zammına ilişkin 'çalışma henüz bitmedi' diyerek duyurdu: 'Farklı yöntemler, alternatifler var'
10:10 24.11.2026 (güncellendi: 10:17 24.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili, "Esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Çalışma henüz bitmiş değil. Burada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekli aylıklarını artıracak düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Söz konusu düzenlemeyi yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış." dedi.
Yılmaz, ‘Seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı’ uygulanacağı yönündeki soruya teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclise sunulacak” dedi.