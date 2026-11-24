https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/cenk-erenin-hesap-isyani-bu-fiyat-normal-mi-1110549194.html

Cenk Eren'in hesap isyanı: Bu fiyat normal mi?

Cenk Eren'in hesap isyanı: Bu fiyat normal mi?

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, evine söylediği 1.5 porsiyon mantı ve içecek için 935 lira hesap ödeyince isyan etti. Eren'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T10:54+0300

2026-11-24T10:54+0300

2026-11-24T10:54+0300

yaşam

cenk eren

hesap

enflasyon

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Ünlü şarkıcı Cenk Eren, evine söylediği 1.5 porsiyon mantı ve kola için 935 lira hesaba isyan etti. Eren'in sosyal medyadan "Gerçekten soruyorum, bu normal mi? Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu anlayamaz hale geldim. Sizce bu fiyat normal mi, yoksa ben mi artık fiyatlara yetişemiyorum?" diye yazdı. Eren'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bu normal mi?Eren sosyal medyada "Şimdi bir de size sormak istiyorum, çünkü benim artık aklım almıyor. Cihangir’de bir mantıcıdan eve bir buçuk porsiyon mantı ve bir Kola Zero söyledim. Gelen hesap 935 TL! Gerçekten soruyorum, bu normal mi? Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu anlayamaz hale geldim. Sizce bu fiyat normal mi, yoksa ben mi artık fiyatlara yetişemiyorum?" diyerek paylaşım yaptı.Çok şükür benim bütçem yetiyor Eren paylaşımına gelen, 'Evinde yapsaydın', 'Marketten alsaydın', 'Sen bir gecede kaç para kazanıyorsun?', 'Senin konser biletin ne kadar?' yorumlarına da şöyle yanıt verdi: "Bazı yorumları okuyunca bu ülkede fiyatların neden bu hale geldiğini daha iyi anlıyorum! Arkadaşlar, mesele benim 935 liralık mantıyı alıp alamamam değil! Çok şükür, benim bütçem buna yetiyor. Ben burada kendim için değil, hepimizi ilgilendiren bir sorunu dile getiriyorum. Bir şeye paramızın yetmesi, o şeyin fiyatının normal olduğu anlamına gelmez! Benim kazancımla, konser biletimle bu konunun ne ilgisi var? Herkes istediği ürüne istediği fiyatı koysun, biz de sesimizi çıkarmayalımBen burada fahiş fiyatların normalleştirilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken, bazıları meseleyi kişiselleştirip akıllarınca bana laf sokuyor. İşte bu zihniyet yüzünden de herkes istediği fiyatı koyma cesaretini buluyor. Çünkü birisi çıkıp “Bu fiyat normal mi?” diye sorduğunda, fiyatı sorgulamak yerine soruyu soranı sorguluyorsunuz! Ben sizin de hakkınızı savunmaya çalışırken siz bana hesap soruyorsunuz. Yarın aynı fiyatlarla siz karşılaştığınızda da kimse şikâyet etmesin o zaman! Herkes istediği ürüne istediği fiyatı koysun, biz de sesimizi çıkarmayalım! Biraz mantıklı düşünün. Her eleştiriyi kişisel hesaplaşmaya çevirmeyin. Mesele benim ne kadar kazandığım değil, sizin de ne kadar ödemek zorunda bırakıldığınız! Bunu bile anlamıyorsanız, kusura bakmayın, asıl sorun sadece fiyatlarda değil, bu zihniyette!"

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cenk eren, hesap, enflasyon