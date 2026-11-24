https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/birlesik-krallikta-yoksulluk-rekor-seviyede-1-milyon-cocuk-temel-ihtiyaclarini-karsilayamiyor-1110556904.html
Birleşik Krallık'ta yoksulluk rekor seviyede: 1 milyon çocuk temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor
Birleşik Krallık'ta yoksulluk rekor seviyede: 1 milyon çocuk temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor
Sputnik Türkiye
Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, 2025 yılında yaklaşık 3.8 milyon kişinin aşırı yoksullukla mücadele ettiğini ortaya koydu. Gıda, giyim, ısınma... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T17:59+0300
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Birleşik Krallık'ta milyonlarca insan günlük yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Joseph Rowntree Vakfı'nın finansmanıyla Heriot-Watt Üniversitesi ve sosyal araştırma şirketi Verian tarafından yürütülen çalışma, ülkede aşırı yoksulluğun son yıllarda ulaştığı boyutları ortaya koydu. Araştırmaya göre, 2017 ile 2022 arasında aşırı yoksulluk yaşayan kişi sayısı yaklaşık 2.5 katına çıkarken, aradan geçen üç yılda herhangi bir gerileme kaydedilmedi.En ağır tablo Londra'daAraştırmada, Londra'nın aşırı yoksulluğun en yaygın olduğu bölge olduğu belirlendi. Verilerin toplandığı hafta başkentteki hanelerin yaklaşık yüzde 2'sinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadığı tespit edildi.Londra'nın Newham ilçesinde ise bu oran yüzde 3'ü aşarak ülke genelindeki en yüksek seviyeye ulaştı.İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki aşırı yoksulluk oranları İngiltere'nin altında kalırken, araştırma kapsamında incelenen Glasgow kentinde hanelerin yüzde 2'sinden fazlasının aşırı yoksulluk yaşadığı görüldü.Çalışma ayrıca engellilerin, çalışma çağındaki yalnız yaşayan yetişkinlerin, etnik azınlıkların ve göçmenlerin aşırı yoksullukla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Aşırı yoksulluk yaşayanlar arasında göçmenlerin oranı 2019'da yüzde 25 iken 2025'te yüzde 32'ye yükseldi.Gıda bankalarına bağımlılık artıyorJoseph Rowntree Vakfı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların giderek daha fazla gıda yardımına ve acil yardım hizmetlerine başvurduğunu bildirdi.Araştırmanın ardından açıklama yapan hükümet sözcüsü ise hane gelirlerinin reel olarak yüzde 5 arttığını ve gıda yardımına başvuruların azaldığını savundu.Sözcü ayrıca sosyal yardımlardaki iki çocuk sınırının kaldırılmasıyla mevcut parlamento döneminin sonuna kadar 450 bin çocuğun yoksulluktan kurtarılmasının beklendiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/abdde-demokrat-kongre-uyesi-gomez-hakkinda-karar-meclis-calisanina-cinsel-tacizde-bulundugu-1110552178.html
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avrupa, birleşik krallık, londra, galler, yoksulluk, açlık, gıda yardımı
avrupa, birleşik krallık, londra, galler, yoksulluk, açlık, gıda yardımı
Birleşik Krallık'ta yoksulluk rekor seviyede: 1 milyon çocuk temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor
Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, 2025 yılında yaklaşık 3.8 milyon kişinin aşırı yoksullukla mücadele ettiğini ortaya koydu. Gıda, giyim, ısınma ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bu kişilerin yaklaşık 1 milyonunu çocuklar oluşturuyor.
Birleşik Krallık'ta milyonlarca insan günlük yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
Joseph Rowntree Vakfı'nın finansmanıyla Heriot-Watt Üniversitesi ve sosyal araştırma şirketi Verian tarafından yürütülen çalışma, ülkede aşırı yoksulluğun son yıllarda ulaştığı boyutları ortaya koydu.
Araştırmaya göre, 2017 ile 2022 arasında aşırı yoksulluk yaşayan kişi sayısı yaklaşık 2.5 katına çıkarken, aradan geçen üç yılda herhangi bir gerileme kaydedilmedi.
Araştırmada, Londra'nın aşırı yoksulluğun en yaygın olduğu bölge olduğu belirlendi. Verilerin toplandığı hafta başkentteki hanelerin yaklaşık yüzde 2'sinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadığı tespit edildi.
Londra'nın Newham ilçesinde ise bu oran yüzde 3'ü aşarak ülke genelindeki en yüksek seviyeye ulaştı.
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki aşırı yoksulluk oranları İngiltere'nin altında kalırken, araştırma kapsamında incelenen Glasgow kentinde hanelerin yüzde 2'sinden fazlasının aşırı yoksulluk yaşadığı görüldü.
Çalışma ayrıca engellilerin, çalışma çağındaki yalnız yaşayan yetişkinlerin, etnik azınlıkların ve göçmenlerin aşırı yoksullukla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Aşırı yoksulluk yaşayanlar arasında göçmenlerin oranı 2019'da yüzde 25 iken 2025'te yüzde 32'ye yükseldi.
Gıda bankalarına bağımlılık artıyor
Joseph Rowntree Vakfı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların giderek daha fazla gıda yardımına ve acil yardım hizmetlerine başvurduğunu bildirdi.
Araştırmanın ardından açıklama yapan hükümet sözcüsü ise hane gelirlerinin reel olarak yüzde 5 arttığını ve gıda yardımına başvuruların azaldığını savundu.
Sözcü ayrıca sosyal yardımlardaki iki çocuk sınırının kaldırılmasıyla mevcut parlamento döneminin sonuna kadar 450 bin çocuğun yoksulluktan kurtarılmasının beklendiğini belirtti.