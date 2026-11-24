https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aslan-ihbari-uzerine-jandarmanin-bekleyisi-suruyor-1110550491.html

Aslan ihbarı üzerine jandarmanın bekleyişi sürüyor

Aslan ihbarı üzerine jandarmanın bekleyişi sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Sarıyer Uskumruköy'deki “aslan” ihbarının ardından yapılan çalışmalarda somut bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Yeni görüntülerdeki... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T11:49+0300

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2026-11-24T11:49+0300

türki̇ye

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sarıyer

uskumruköy

belgrad ormanı

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul valiliği

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından yürütülen çalışmalarda yeni gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.Valilik, 23 Kasım 2026'da ekiplerin ulaştığı farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığını açıkladı.Uskumruköy Mahallesi'nde günlük yaşam olağan seyrinde devam ederken eğitim öğretim faaliyetleri de kesintisiz sürüyor. Jandarma ekipleri ise olası yeni ihbarları değerlendirmek üzere bölgede tedbiren bekliyor.Jandarma bölgede tedbiren bekliyorJandarma ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.Ekiplerin, konuya ilişkin yeni bir ihbar veya bilgi ulaşması halinde değerlendirme yapmak üzere Uskumruköy'de hazır beklediği bildirildi.İhbar 22 Kasım akşamı yapıldıOlay, 22 Kasım akşamı Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslan görüldüğü yönünde İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarla başladı.İhbarın Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.Jandarma asayiş timleri bölgede güvenlik tedbirleri alırken, çevrede yaşayan vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Belgrad Ormanı'na giriş ve çıkışlar kapatılmıştıİhbarın ardından arama çalışmaları genişletilmiş, Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın yaya ve araç giriş çıkışları kapatılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.Valilik: Somut bir bulguya rastlanmadıİstanbul Valiliği, yürütülen çalışmaların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bulls-yatirim-yonetim-kurulu-baskani-kemal-akkaya-gozaltina-alindi-1110550284.html

türki̇ye

sarıyer

uskumruköy

belgrad ormanı

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aslan, sarıyer, uskumruköy, belgrad ormanı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul valiliği