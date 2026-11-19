https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cin-devlet-baskani-siden-asya-pasifikte-ticaret-engellerini-kaldirin-cagrisi-1110442952.html

Çin Devlet Başkanı Şi'den Asya-Pasifik'te ‘ticaret engellerini kaldırın’ çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi'den Asya-Pasifik'te ‘ticaret engellerini kaldırın’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Çin lideri Şi Cinping, Şenzen'de düzenlenen APEC Ekonomi Liderleri Genel Kurulu'nda, bölgedeki ticaret ve yatırım engellerinin kaldırılması gerektiğini... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T07:11+0300

2026-11-19T07:11+0300

2026-11-19T07:41+0300

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çin

şenzen

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

şi cinping

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güneyindeki Şenzen kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki ticaret ve yatırım engellerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Şi, APEC ekonomilerinin küresel ölçekteki yeni fırsatlara ve zorluklara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.Bölgesel kalkınmada teknolojinin rolüne işaret eden Çin lideri, inovasyon ekosisteminin inşa edilmesi ve yapay zekanın yaygın kullanımının teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Dijital altyapı ile veri yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Şi, sınır ötesi güvenli bilgi akışının sağlanmasının önemine değindi.Çin'den APEC işbirliklerine 20 milyon dolarlık destekKonuşmasında insan odaklı ve kapsayıcı büyüme mesajları da veren Şi Cinping, bölge bünyesindeki iş ve turizm amaçlı seyahatlerin kolaylaştırılmasını istedi.Kadınların ekonomik imkanlarının artırılması ve genç yeteneklere yönelik değişim programlarının genişletilmesi gerektiğini belirten Şi, Çin'in APEC kapsamındaki somut işbirliklerini desteklemek amacıyla 20 milyon dolar kaynak ayıracağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-asya-pasifik-bolgesi-kalkinmanin-lokomotifi-haline-gelmelidir-1110442198.html

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çin, şenzen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping