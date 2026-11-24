https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bakan-uraloglu-hedef-32-sehir-dedi-acikladi-ankara-istanbul-yolculugu-80-dakikaya-inecek-1110553107.html

Bakan Uraloğlu hedef 32 şehir dedi açıkladı: 'Ankara-İstanbul yolculuğu 80 dakikaya inecek'

Bakan Uraloğlu hedef 32 şehir dedi açıkladı: 'Ankara-İstanbul yolculuğu 80 dakikaya inecek'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacak Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T14:34+0300

2026-11-24T14:34+0300

2026-11-24T14:39+0300

yaşam

abdulkadir uraloğlu

ankara

antalya

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107595400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_615d8a8da102a5302035c2db130bff0b.jpg

Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda konuştu.'Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak'Bakan Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağlayarak yakıt tüketimini, karbon emisyonlarını ve uçuş sürelerini azalttıklarını vurgulayarak, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırarak 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz. Yeşil Liman kriterlerimizi güncelledik. BOTAŞ Ceyhan Terminali, Asyaport, İDO Yalova ve Ambarlı Mardaş olmak üzere 4 limanımız Yeşil Liman Sertifikası aldı." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Uraloğlu, mevcut Ankara–İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/kahramanmarasta-hizli-tren-icin-etut-proje-calismalari-tamamlandi-1110530854.html

ankara

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ankara, antalya, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye