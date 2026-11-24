https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bakan-uraloglu-hedef-32-sehir-dedi-acikladi-ankara-istanbul-yolculugu-80-dakikaya-inecek-1110553107.html
Bakan Uraloğlu hedef 32 şehir dedi açıkladı: 'Ankara-İstanbul yolculuğu 80 dakikaya inecek'
Bakan Uraloğlu hedef 32 şehir dedi açıkladı: 'Ankara-İstanbul yolculuğu 80 dakikaya inecek'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacak Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T14:34+0300
2026-11-24T14:34+0300
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Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda konuştu.'Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak'Bakan Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağlayarak yakıt tüketimini, karbon emisyonlarını ve uçuş sürelerini azalttıklarını vurgulayarak, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırarak 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz. Yeşil Liman kriterlerimizi güncelledik. BOTAŞ Ceyhan Terminali, Asyaport, İDO Yalova ve Ambarlı Mardaş olmak üzere 4 limanımız Yeşil Liman Sertifikası aldı." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Uraloğlu, mevcut Ankara–İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.
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abdulkadir uraloğlu, ankara, antalya, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye
abdulkadir uraloğlu, ankara, antalya, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye
Bakan Uraloğlu hedef 32 şehir dedi açıkladı: 'Ankara-İstanbul yolculuğu 80 dakikaya inecek'
14:34 24.11.2026 (güncellendi: 14:39 24.11.2026)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacak Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu yalnızca 80 dakika olacak" dedi.
Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda konuştu.
'Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak'
Bakan Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağlayarak yakıt tüketimini, karbon emisyonlarını ve uçuş sürelerini azalttıklarını vurgulayarak, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırarak 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz. Yeşil Liman kriterlerimizi güncelledik. BOTAŞ Ceyhan Terminali, Asyaport, İDO Yalova ve Ambarlı Mardaş olmak üzere 4 limanımız Yeşil Liman Sertifikası aldı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."
Uraloğlu, mevcut Ankara–İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.
Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.
Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.