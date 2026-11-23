https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/kahramanmarasta-hizli-tren-icin-etut-proje-calismalari-tamamlandi-1110530854.html
Kahramanmaraş'ta hızlı tren için etüt-proje çalışmaları tamamlandı
Kahramanmaraş'ta hızlı tren için etüt-proje çalışmaları tamamlandı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirtti... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T12:54+0300
2026-11-23T12:54+0300
2026-11-23T12:54+0300
yaşam
kahramanmaraş
hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
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Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı için önemli bir aşama geride kaldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.'46 kilometrelik yolun etüdü bitti'Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını bildiren Uraloğlu, "46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz. Yeni bağlantımızla şehrimizin yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitesini artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.'Kahramanmaraş'ın üretim gücü dünya pazarlarıyla buluşacak'Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın, Nurdağı üzerinden yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanmasının planlandığına işaret ederek, bu bağlantıyla Kahramanmaraş'ın Doğu Akdeniz limanlarına ve uluslararası ticaret koridorlarına erişiminin güçleneceğini kaydetti.Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinden dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Bu bağlantıyla şehrimizin dış ticaret imkanlarını genişleteceğiz." ifadesini kullandı.Uraloğlu, yeni hattın Kahramanmaraş'ın sanayi ve ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, kentteki organize sanayi bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemelerinin gelecekte sağlanacak demir yolu bağlantılarıyla Mersin ve İskenderun limanlarına taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.Üretim merkezlerinin limanlara erişimini güçlendirerek sanayicilere yeni taşımacılık imkanları sunacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hizli-tren-3-ile-daha-gidiyor-hangi-illeri-kapsayacak-1110017031.html
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kahramanmaraş, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)
kahramanmaraş, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)
Kahramanmaraş'ta hızlı tren için etüt-proje çalışmaları tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı için önemli bir aşama geride kaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.
'46 kilometrelik yolun etüdü bitti'
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.
Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını bildiren Uraloğlu, "46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz. Yeni bağlantımızla şehrimizin yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitesini artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
'Kahramanmaraş'ın üretim gücü dünya pazarlarıyla buluşacak'
Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın, Nurdağı üzerinden yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanmasının planlandığına işaret ederek, bu bağlantıyla Kahramanmaraş'ın Doğu Akdeniz limanlarına ve uluslararası ticaret koridorlarına erişiminin güçleneceğini kaydetti.
Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinden dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Bu bağlantıyla şehrimizin dış ticaret imkanlarını genişleteceğiz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yeni hattın Kahramanmaraş'ın sanayi ve ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, kentteki organize sanayi bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemelerinin gelecekte sağlanacak demir yolu bağlantılarıyla Mersin ve İskenderun limanlarına taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
Üretim merkezlerinin limanlara erişimini güçlendirerek sanayicilere yeni taşımacılık imkanları sunacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş'ta üretilen sanayi ürünlerinin yanı sıra bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demir yoluyla limanlara ulaştırılmasını kolaylaştıracağız. Böylece şehrimizin dış ticaret potansiyelini daha etkin değerlendirmesine imkan sağlayacağız."