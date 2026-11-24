https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bakan-kurumdan-ab-heyetine-mesaj-biz-kabile-devleti-degiliz-1110547507.html
Bakan Kurum’dan AB heyetine mesaj: 'Biz kabile devleti değiliz'
Bakan Kurum’dan AB heyetine mesaj: 'Biz kabile devleti değiliz'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kabine toplantısı sonrası bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. COP31 zirvesin son günü... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T09:59+0300
2026-11-24T09:59+0300
2026-11-24T09:59+0300
poli̇ti̇ka
murat kurum
beştepe
antalya
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ab
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabine toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un gündeminde COP31 zirvesi vardı. Zirve boyunca Türkiye’nin önemli anlaşmalara imza attığına dikkat çeken Kurum AB heyetinin tutumuna da değinerek şu ifadeleri kullandı: ‘26 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık’Farklı ülkelerde önemli bazı anlaşmalara imza attıklarına da değinen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-kurumdan-bm-yetkilisine-uyari-yerine-gec-simon-1110517756.html
beştepe
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
murat kurum, beştepe, antalya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ab
murat kurum, beştepe, antalya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ab
Bakan Kurum’dan AB heyetine mesaj: 'Biz kabile devleti değiliz'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kabine toplantısı sonrası bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. COP31 zirvesin son günü yaşananlara değinen Kurum AB heyetinin tutumuna tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabine toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un
gündeminde COP31 zirvesi vardı.
Zirve boyunca Türkiye’nin önemli anlaşmalara imza attığına dikkat çeken Kurum AB heyetinin tutumuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Ve birilerinin dayatmasına bu anlamda boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri gözden gelemeyiz. Türkiye bu tavırla başkanlık yapmıştır. Tabi bizi eleştirenlerin böyle bir duruşu yok. Böyle bir duruştan haberi yok. Bakın dünya sistemi eleştiriyor, sistemin sonuç üretemediğini eleştiriyor, bizdeki muhalifler bizi eleştirmek için bu durumu fırsat biliyor. Bakın biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer eşi hanımefendiye teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Böylesi bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Antalya'ya, Antalyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize çok önemli anlaşmalarda ekonomik girdi kaydettik”
‘26 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık’
Farklı ülkelerde önemli bazı anlaşmalara imza attıklarına da değinen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya’daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı. AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı. Tabi bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. Bu noktada irade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık.”