https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bahceli-ister-bakan-olsun-ister-belediye-baskani-yolsuzluga-hicbir-sekilde-musamaha-gosterme-1110549396.html
Bahçeli: İster bakan olsun, ister belediye başkanı yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz
Bahçeli: İster bakan olsun, ister belediye başkanı yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz
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Bahçeli partisinin grup toplantısında yolsuzlukla mücadele konusunda "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Öğretmenler Günü mesajı: Tüm başarılarımızın arkasındaki güçtürGençlere mesaj: Sağdan soldan esen rüzgarların etkisine kapılmayınYağmur stratejisi haritası'Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli ışıklarından birisi de yolsuzlukla mücadele etmektir''Orta sınıfın erimesi zincirleme yapısal soruna yol açar''Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir, özgür basın önemlidir'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bulls-yatirim-yonetim-kurulu-baskani-kemal-akkaya-gozaltina-alindi-1110550284.html
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devlet bahçeli, tbmm, mhp
devlet bahçeli, tbmm, mhp
Bahçeli: İster bakan olsun, ister belediye başkanı yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz
11:14 24.11.2026 (güncellendi: 11:23 24.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Bahçeli partisinin grup toplantısında yolsuzlukla mücadele konusunda "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Öğretmenler Günü mesajı: Tüm başarılarımızın arkasındaki güçtür
"Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde Öğretmenler Günü'ne tesadüf etmiştir. Öğretmenlik özveriye dayalı insan odaklı bir meslektir. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Gençlere mesaj: Sağdan soldan esen rüzgarların etkisine kapılmayın
Bir ülkede kaynakların dağıtımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın topraklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik, gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir. Bizim temel görevimiz enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatçısı gençlerimizin hayallerini, yeteneklerini, ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir. Çok değerli öğretmenlerimizin eğitip donattıkları sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır. Bu hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir. Hep de böyle kalmalıdır. Sevgili gençlerimiz de sizlere de seslenmek istiyorum. Sağdan soldan esen rüzgarların kısa vadeli heyecanların etkisinden kapılmayın.
Yağmur stratejisi haritası
Partimizin ilk grup toplantısında yağmur stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni haritamızı açıkladık. Bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk. Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3Y'ye yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik. Stratejinin yürütme, yasama ve yargı ile ilgili kısımları malumunuz. Bununla beraber 7 başlık halinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Halihazırda bu meselelerin aşılmaları gereğine işaret ettik. Dünya, bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi, milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi, aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir. Bu bakımdan siyasi, idari, hukuki, kültürel anlamda reformları hayata geçirmek, ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükselteceği gibi insan onur, haysiyet ve şerefine uygun da bir hayat ortaya koyacaktır. Devlete güven arttıracaktır. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir. Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım. Yaklaşımımızın hukuk içerisinde olmalı, mesele adalet temelli olarak el alınmalıdır. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması, kuralların herkese eşit ve tutarlı şekilde uygulanması, toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak toplumsal barış ve devlete güvenilir.
'Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli ışıklarından birisi de yolsuzlukla mücadele etmektir'
Çağın gerçeğine uygun, insan onur, haysiyet ve şerefine yaraşır bir refah seviyesi her bir vatandaşımızın ana sütü gibi hakkıdır. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur. Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma bizim adalet terazimizde en ağır suçtur ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derecede kararlıyız. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli ışıklarından birisi de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafkirlikle alınan kararlar veya yerleşik kamu politikalarıyla çelişen tutumlar da dahil olmak üzere bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur. Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır, toplum kendi geleceğine yabancılaşır. İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz.
'Orta sınıfın erimesi zincirleme yapısal soruna yol açar'
Orta sınıfın sınırları ülke, bölge ve dönemlere göre farklı değişkenlikler gösterse de günümüzde modern toplumda yeniden biçimlenen iş bölümü çerçevesinde eğitim, beceri ve bilgi gerektiren işleri yaptığı için sahip olduğu vasıflar itibariyle önemli bir yer tutmaktadır. Orta sınıfın erimesi demek geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması ekonomiden siyasete eğitimden demografik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur. Orta sınıfın zayıflaması demek ekonomide iş talebin daralması, büyüme kaybı, borç sarmalı ve finansal kırılganlık, vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum devletin kamu hizmetlerini finans etme kapasitesini güçsüzleştirir. Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya, beyin göçü ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar. Kurumlara güveni azaltır, her türlü fırsat eşitsizliğini oluşturur, istismarı arttırır. Toplumsal yaraları derinleştirir. Elbette bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir. Ancak meramımızı anlatması bakımından yeterlidir düşüncesindeyim. O zaman sorun neyse teşhisini de biz koyacağız. Tedavisini de biz yapacağız.
'Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir, özgür basın önemlidir'
Basın toplumla ilgili olup elde ettiği bilgi ve düşünceleri işleyerek kamuoyuna ulaştıran kitleleştirme araçları ve kurumların bütünüdür. Bugün dijital mecralarda alanı daha da genişlemiştir. Basın toplumunu gören gözü, işiten kulağı, düşünen beynidir. Topluma bilgi ulaştırırken meselelere, aksaklıklara, ilerlemelere atıfta bulunmak suretiyle insanı düşündürür ve daha iyiye ulaşma konusunda faaliyet ortaya koyar. Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Bu açıdan özgür basın önemlidir. Fakat basında da toplumu bilgilendirirken objektif olmalıdır. Basında da etik değerler gözardı edilmemelidir. Basının kriz dönemlerinde devlet politikalarına zar vermemesi önemlidir. Ülkemizde basında algı ile gerçeklik arasındaki çizgi muğlaklaşmıştır. Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Milli ve manevi değerlere bağlı toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir. Ancak her meselemizde olduğu gibi basında ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekmek de siyasetçi olarak temel sorumluluğumuzdur. Gerçek bir gazeteci kalemini menfaatlerin değil milletin ve hakikatin emrine veren kişidir. Bu nitelikteki gazetecilerimizin kim olduğunu da milletimiz zaten bilmektedir.