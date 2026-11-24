Çağın gerçeğine uygun, insan onur, haysiyet ve şerefine yaraşır bir refah seviyesi her bir vatandaşımızın ana sütü gibi hakkıdır. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur. Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma bizim adalet terazimizde en ağır suçtur ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derecede kararlıyız. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli ışıklarından birisi de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafkirlikle alınan kararlar veya yerleşik kamu politikalarıyla çelişen tutumlar da dahil olmak üzere bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur. Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır, toplum kendi geleceğine yabancılaşır. İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz.