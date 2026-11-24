“Konut satışları ekim ayında yüzde 23’ün üzerinde geriledi. Bu sert düşüş, yan sanayisiyle birlikte ekonominin ve istihdamın önemli sektörlerinden biri olan inşaatta durgunluğu derinleştirdi. Satışlardaki gerilemenin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ikinci konut alımında kredi kullanımına ilişkin kısıtlamayı gevşetti. Buna göre bir evi olanlar ikinci konut için kredi kullanabilecek. İki evi olup üçüncüsünü almak isteyenler ise kısıtlama kapsamında kalacak.

Peki bu karar kime yarayacak? Bankaların aylık konut kredisi faizleri yüzde 2,87 ile yüzde 3,95 arasında değişiyor. Düşük faizli bir örnekte bile 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredinin aylık taksiti yaklaşık 30 bin liradan başlıyor. 5 milyon liralık bir kredide ise aylık taksit 148 bin lirayı bulabiliyor. Bu örnekte 10 yılın sonunda toplam geri ödeme 17 milyon lirayı aşıyor.

Bu koşullarda asgari ücretlinin, dar gelirli memurun ya da emeklinin her ay 30 bin lirayı konut kredisi taksitine ayırması bile çok zor. Dolayısıyla düzenleme, ilk evini almak isteyen dar gelirliden çok, birikimi olan ve ikinci evin taksitlerini karşılayabilecek kişilere yarayacak gibi görünüyor.

Son dönemde kredi kısıtlamalarını gevşeten adımlar peş peşe geliyor. Seçim öncesi dönemlerde konut ve otomobil satışlarını teşvik eden, ücretlerde tek seferlik yüksek artışlarla talebi canlandırmayı amaçlayan adımlar atıldığını daha önce de gördük. Bana göre konut kredisindeki bu gevşeme de olası bir seçim hazırlığı çerçevesinde değerlendirilebilir.”