https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/asgari-ucret-icin-yeni-zam-formulu-onerisi-1110554921.html
Asgari ücret için yeni zam formülü önerisi
Asgari ücret için yeni zam formülü önerisi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin asgari ücret için ocakta yüzde 18, temmuzda yüzde 8 olmak üzere iki aşamalı zam önerdiğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T15:35+0300
2026-11-24T15:35+0300
2026-11-24T15:35+0300
ankara'dan haber ver
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
konut kredisi
mazot
nakliye
faiz
tarım ve orman bakanlığı
çiftçi
üretici
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında asgari ücret için gündeme getirilen iki aşamalı zam formülünü ve ikinci konut kredilerindeki yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Doğan ayrıca tarımsal destekleri, plansız üretimin çiftçi ve tüketici üzerindeki etkilerini ele aldı.Asgari ücret için iki aşamalı zam formülüDoğan, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin asgari ücrette ocak ayında yüzde 18, temmuzda yüzde 8 olmak üzere iki aşamalı artış önerdiğini aktardı. Derneğin, yüksek zammın üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle yıllık toplam artışın yüzde 26’yla sınırlandırılmasını istediğini belirtti:‘İkinci konutta kredi kolaylığı dar gelirliye değil, birikimi olana yarayacak’Konut satışlarındaki sert gerilemenin ardından ikinci ev alımındaki kredi kısıtlamasının gevşetildiğini aktaran Doğan, yüksek faizler nedeniyle düzenlemeden dar gelirlilerin yararlanamayacağını kaydetti. Kredi koşullarındaki gevşemenin konut sektörünü canlandırmayı amaçladığını belirten Doğan, kararın olası seçim hazırlığıyla bağlantılı olabileceği görüşünde:‘Çiftçiye ayrılması gereken 1,1 trilyon liranın yalnızca beşte biri bütçeye konuldu’Tarım Kanunu’na göre 2027 bütçesinde üreticiye 1 trilyon 112 milyar lira destek ayrılması gerektiğini belirten Doğan, “AK Parti iktidarı, 2006’da kapsamlı bir Tarım Kanunu çıkardı. Kanunun 21. maddesi, tarımsal desteklemeye bütçeden ayrılacak kaynağın gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’inden az olamayacağını söylüyor. Ancak 20 yıldır yürürlükte olan bu hükme rağmen, bütçeye bir kez bile bu düzeyde ödenek konulmadı. Tarımsal destek, sanki üreticiye karşılıksız dağıtılan bir para gibi görülüyor. Böyle bakılınca da bütçeye daha fazla kaynak koymaktan kaçınılıyor. Kanundaki yüzde 1 ölçütüne göre yaptığımız hesapta, 2027 bütçesinde tarımsal desteklere 1 trilyon 112 milyar lira ayrılması gerekiyordu. Ayrılan ödenek ise 235 milyar lira. Yani olması gereken tutarın yaklaşık beşte biri. Destekleme politikalarının neden sonuç vermediğini anlamak için bu farka bakmak gerekiyor” diye konuştu.‘Ürün bolken üretici kazanamıyor, tüketici ucuza alamıyor’Plansız üretim ve sağlıklı kayıt sisteminin bulunmaması nedeniyle tarımdaki bolluğun hem üreticiye hem de tüketiciye yansımadığını ifade eden Doğan, maliyetini karşılayamayan çiftçinin üretimden çekilmesinin gelecek sezonlarda arz sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulundu:
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Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, konut kredisi, mazot, nakliye, faiz, tarım ve orman bakanlığı, çiftçi, üretici, bddk, ekonomi, radyo
asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, konut kredisi, mazot, nakliye, faiz, tarım ve orman bakanlığı, çiftçi, üretici, bddk, ekonomi, radyo
Asgari ücret için yeni zam formülü önerisi
Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin asgari ücret için ocakta yüzde 18, temmuzda yüzde 8 olmak üzere iki aşamalı zam önerdiğini aktardı. Konut kredisindeki yeni düzenlemeye de değinen Doğan, ikinci konut kredisindeki kolaylığın dar gelirliden çok birikimi olana yarayacağını savundu.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında asgari ücret için gündeme getirilen iki aşamalı zam formülünü ve ikinci konut kredilerindeki yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Doğan ayrıca tarımsal destekleri, plansız üretimin çiftçi ve tüketici üzerindeki etkilerini ele aldı.
Asgari ücret için iki aşamalı zam formülü
Doğan, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin asgari ücrette ocak ayında yüzde 18, temmuzda yüzde 8 olmak üzere iki aşamalı artış önerdiğini aktardı. Derneğin, yüksek zammın üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle yıllık toplam artışın yüzde 26’yla sınırlandırılmasını istediğini belirtti:
“Türkiye’deki tekstil ve konfeksiyon sektörünü temsil eden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği asgari ücret toplantıları başlamadan önce kapsamlı bir rapor yayınladı. Gerek sanayi kesiminin gerekse tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde bulunduğu darboğazı, istihdam kayıplarını, ihracattaki daralmayı, maliyetlerdeki artışı gündeme getirerek asgari ücrette yüzde 30 dolayında bir artış yapılmasının enflasyonu körükleyeceğini, işçi maliyetlerini artıracağını, rekabet gücünü zayıflatacağını savundu.
İki aşamalı bir zam formülü öneriliyor. Ocak ayında yüzde 18, temmuz ayında da yüzde 8 olmak üzere toplamda yüzde 26’lık bir zam öneriyor. Böylece 2027 yılı için yüzde 21 olarak öngörülen enflasyon hedefinin tutması kolaylaşır hem de asgari ücretliler bu oran ile belirlenen enflasyon hedefinin en az 4-5 puan üzerinde zam almış olacaklar ve alım güçleri de korunacağını söylüyorlar.
‘Yüksek zam verilirse daha çok para harcarlar’ gerekçesi bugüne kadar her seferinde dile getirildi. Bu tablonun nasıl hayata geçirileceğini önümüzdeki haftadan sonra başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile göreceğiz.”
‘İkinci konutta kredi kolaylığı dar gelirliye değil, birikimi olana yarayacak’
Konut satışlarındaki sert gerilemenin ardından ikinci ev alımındaki kredi kısıtlamasının gevşetildiğini aktaran Doğan, yüksek faizler nedeniyle düzenlemeden dar gelirlilerin yararlanamayacağını kaydetti. Kredi koşullarındaki gevşemenin konut sektörünü canlandırmayı amaçladığını belirten Doğan, kararın olası seçim hazırlığıyla bağlantılı olabileceği görüşünde:
“Konut satışları ekim ayında yüzde 23’ün üzerinde geriledi. Bu sert düşüş, yan sanayisiyle birlikte ekonominin ve istihdamın önemli sektörlerinden biri olan inşaatta durgunluğu derinleştirdi. Satışlardaki gerilemenin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ikinci konut alımında kredi kullanımına ilişkin kısıtlamayı gevşetti. Buna göre bir evi olanlar ikinci konut için kredi kullanabilecek. İki evi olup üçüncüsünü almak isteyenler ise kısıtlama kapsamında kalacak.
Peki bu karar kime yarayacak? Bankaların aylık konut kredisi faizleri yüzde 2,87 ile yüzde 3,95 arasında değişiyor. Düşük faizli bir örnekte bile 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredinin aylık taksiti yaklaşık 30 bin liradan başlıyor. 5 milyon liralık bir kredide ise aylık taksit 148 bin lirayı bulabiliyor. Bu örnekte 10 yılın sonunda toplam geri ödeme 17 milyon lirayı aşıyor.
Bu koşullarda asgari ücretlinin, dar gelirli memurun ya da emeklinin her ay 30 bin lirayı konut kredisi taksitine ayırması bile çok zor. Dolayısıyla düzenleme, ilk evini almak isteyen dar gelirliden çok, birikimi olan ve ikinci evin taksitlerini karşılayabilecek kişilere yarayacak gibi görünüyor.
Son dönemde kredi kısıtlamalarını gevşeten adımlar peş peşe geliyor. Seçim öncesi dönemlerde konut ve otomobil satışlarını teşvik eden, ücretlerde tek seferlik yüksek artışlarla talebi canlandırmayı amaçlayan adımlar atıldığını daha önce de gördük. Bana göre konut kredisindeki bu gevşeme de olası bir seçim hazırlığı çerçevesinde değerlendirilebilir.”
‘Çiftçiye ayrılması gereken 1,1 trilyon liranın yalnızca beşte biri bütçeye konuldu’
Tarım Kanunu’na göre 2027 bütçesinde üreticiye 1 trilyon 112 milyar lira destek ayrılması gerektiğini belirten Doğan, “AK Parti iktidarı, 2006’da kapsamlı bir Tarım Kanunu çıkardı. Kanunun 21. maddesi, tarımsal desteklemeye bütçeden ayrılacak kaynağın gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’inden az olamayacağını söylüyor. Ancak 20 yıldır yürürlükte olan bu hükme rağmen, bütçeye bir kez bile bu düzeyde ödenek konulmadı. Tarımsal destek, sanki üreticiye karşılıksız dağıtılan bir para gibi görülüyor. Böyle bakılınca da bütçeye daha fazla kaynak koymaktan kaçınılıyor. Kanundaki yüzde 1 ölçütüne göre yaptığımız hesapta, 2027 bütçesinde tarımsal desteklere 1 trilyon 112 milyar lira ayrılması gerekiyordu. Ayrılan ödenek ise 235 milyar lira. Yani olması gereken tutarın yaklaşık beşte biri. Destekleme politikalarının neden sonuç vermediğini anlamak için bu farka bakmak gerekiyor” diye konuştu.
‘Ürün bolken üretici kazanamıyor, tüketici ucuza alamıyor’
Plansız üretim ve sağlıklı kayıt sisteminin bulunmaması nedeniyle tarımdaki bolluğun hem üreticiye hem de tüketiciye yansımadığını ifade eden Doğan, maliyetini karşılayamayan çiftçinin üretimden çekilmesinin gelecek sezonlarda arz sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulundu:
“Bir yıl ürün bol oluyor, üretici maliyetini karşılamayan bir fiyata ürününü elden çıkarmak zorunda kalıyor. Ertesi yıl da o ürünü ekmekten ya da bahçesine masraf yapmaktan vazgeçebiliyor. Limonu hatırlayın: Geçen yıl kilosu 100-150 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl ürün bol, fiyat 25-30 liraya geriledi. Bahçede ise limonun kilosu 1-2 liraya kadar düştü. Peki üretici bu fiyatla ne yapacak? Gelecek yıl limonda ya da diğer narenciye ürünlerinde yeniden sıkıntı yaşanabilir. Soğanda, patateste ve kırmızı ette de benzer tabloları daha önce gördük.
Bu yıl aynı mesele zeytin ve zeytinyağında karşımıza çıkıyor. Zeytinde “var yılı” yaşanıyor; Türkiye’de de İspanya ve İtalya’da da ürün bol. İspanya, piyasaya bir anda çok fazla zeytinyağı sürülüp fiyatların sert düşmesini ve üreticinin zarar görmesini önlemek için 180 bin ton zeytinyağını depoda bekletme yoluna gitti. Bakanlık rekolteyi açıkladı, hükümet de desteğini buna göre belirledi. Amaç, üreticiyi korurken tüketicinin de fahiş fiyat ödemesini önlemek.
Türkiye’de ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmî bir rekolte açıklamadı. Zeytinyağı üretimine ilişkin tahmini, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi başkanının İtalyan basınına yaptığı açıklamadan öğrendik. Buna göre geçen sezon 310 bin ton olan üretimin bu sezon 588 bin tona çıkması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 90’lık bir artıştan söz ediyoruz. Böyle bir bolluğun fiyatları düşürmesi beklenir. Ama hangi fabrikada ne kadar zeytin işlendiğini, ne kadar yağ üretildiğini ve bunun ne kadarının ihraç edileceğini gösteren sağlıklı bir kayıt sistemi olmadan desteği neye göre belirleyeceğiz?
İşçilik, mazot ve nakliye maliyeti satıştan elde edilecek geliri aştığında üretici, limonu da zeytini de dalında bırakabiliyor. Sonuçta ürün bolken üretici emeğinin karşılığını alamıyor, tüketici de bolluğu fiyatlarda göremiyor. Türkiye’nin tarımdaki en büyük sıkıntılarından biri bu: Bu kadar çok ürünün yetiştiği bir ülkede tüketici pahalıya alırken üretici her yıl biraz daha yoksullaşıyor. Emeğinin karşılığını alamayan üretici de bir sonraki sezon tarlasını boş bırakıyor ya da üretimden çekiliyor.”