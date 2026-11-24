https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aksarayda-yolcu-otobusu-devrildi-onlarca-yarali-var-1110553927.html
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Onlarca yaralı var
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Onlarca yaralı var
Sputnik Türkiye
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T14:49+0300
2026-11-24T14:49+0300
2026-11-24T14:49+0300
türki̇ye
otobüs kazası
aksaray
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Aksaray'da Abdulkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/soforu-kalp-krizi-geciren-yolcu-minibusu-denize-dustu-11-yolcu-kurtarildi-sofor-hayatini-kaybetti-1110374687.html
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aksaray
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otobüs kazası, aksaray
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Onlarca yaralı var
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Aksaray'da Abdulkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.