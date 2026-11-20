https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/zaharova-norvecin-rus-sporculara-yonelik-kisitlamalari-ulusal-kimlige-dayali-acik-bir-ayrimcilik-1110500089.html

Zaharova: Norveç’in Rus sporculara yönelik kısıtlamaları ulusal kimliğe dayalı açık bir ayrımcılık

Zaharova: Norveç’in Rus sporculara yönelik kısıtlamaları ulusal kimliğe dayalı açık bir ayrımcılık

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Norveç’in Rus ve Belaruslu sporculara yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarını “ulusal kimliğe dayalı açık bir... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T22:32+0300

2026-11-20T22:32+0300

2026-11-20T22:32+0300

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Zaharova’nın Norveç hükümetinin 16 Kasım’dan itibaren Rus ve Belaruslu profesyonel sporcuların müsabakalara katılmak amacıyla ülkeye girişini kısıtlama kararına ilişkin açıklaması Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.Zaharova, “Oslo’nun bu dostane olmayan adımlarını, Ruslara karşı ulusal kimlik temelinde uygulanan açık ve vahim bir ayrımcılık olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım, ‘spor siyasetin dışındadır’ şeklindeki evrensel uluslararası ilkeye tamamen aykırıdır ve sporla hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.Rusya’nın büyük bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Zaharova, ülkesini küresel spordan dışlama veya uzaklaştırma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını belirtti.Norveç hükümeti, 13 Kasım’da uluslararası müsabakalara katılmak üzere ülkeye gitmeya hazırlanan Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca Norveç veya diğer ülkeler tarafından düzenlenen Schengen vizeleriyle giriş yapan sporcuların sınır dışı edileceği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tusk-abnin-yeni-yaptirim-taslagi-rus-sporculara-vize-yasagini-da-iceriyor-1110477889.html

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