https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/2026-kainat-guzeli-yarismasinda-israilli-temsilcinin-kostumu-tepki-cekti-filistin-bu-yil-yarismada-1110546241.html

2026 Kainat Güzeli yarışmasında İsrailli temsilcinin kostümü tepki çekti: Filistin bu yıl yarışmada yer almadı

2026 Kainat Güzeli yarışmasında İsrailli temsilcinin kostümü tepki çekti: Filistin bu yıl yarışmada yer almadı

Sputnik Türkiye

Miss Universe 2026'da İsrail'i temsil eden 25 yaşındaki Danielle Yablonka'nın Kudüs'ün Eski Şehri, zeytin ağaçları ve Yafa portakallarının yer aldığı kostümü... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T08:32+0300

2026-11-24T08:32+0300

2026-11-24T08:32+0300

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nadeen ayoub

filistin

i̇srail

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miss universe

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Porto Riko'nun başkenti San Juan'da düzenlenen 75. Miss Universe yarışmasında (Kainat Güzeli Yarışması) İsrail temsilcisi Danielle Yablonka'nın ulusal kostümü tartışma konusu oldu. Cumartesi akşamı gerçekleştirilen ulusal kostüm geçidinde sahneye çıkan 25 yaşındaki Yablonka, Kudüs'ün Eski Şehri'ni, zeytin ağaçlarını ve Yafa portakallarını tasvir eden bir pelerin giydi.Kudüs doğumlu, Los Angeles merkezli tasarımcı Jacob Meir tarafından hazırlanan kostümde İbranice, Arapça ve İngilizce 'barış' ifadeleri ile 'Kudüs, Barış Şehri' mesajı yer aldı. Yablonka sahneye çıktığında izleyicilerin bir bölümü tarafından yuhalanırken, bazı izleyiciler de alkış ve tezahüratlarla karşılık verdi.Yarışmanın sunucusu, kostümü tanıtırken tasarımın tarih, kültürlerin buluşması ve tarımsal gelişim temalarını yansıttığını belirtti. İsrail delegasyonunun sosyal medya paylaşımında da 'Çölün Çiçek Açtığı Yer' başlığıyla sunulan kostümün ülkenin tarihi, kültürel mirası ve tarımsal başarılarından ilham aldığı ifade edildi.Yablonka da The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, kostümle İsrail'i haber başlıklarının ötesinde anlatmayı amaçladığını söyledi.Kostüm sosyal medyada tartışma yarattıYablonka'nın kostümü, özellikle Gazze'deki savaşın devam ettiği ve İsrailliler ile Filistinliler arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar kostümde Kudüs'ün ve Yafa portakallarının kullanılmasını eleştirirken, bazıları Filistin'e özgürlük çağrısında bulundu.Filistin bu yıl Miss Universe'de temsil edilmedi2025 yılında Miss Universe yarışmasına katılan ilk Filistinli kadın olan Nadeen Ayoub da kostüm tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.The National gazetesine konuşan Ayoub, geçen yıl yarışmada Kudüs'ü temsil eden kendisiyken bu yıl aynı şehrin İsrail temsilcisinin kostümünde yer almasına ve yarışmada Filistinli bir temsilcinin bulunmamasına dikkati çekti.Ayoub, Filistin'in yarışmada temsil edilmemesinin Filistinlilerin Kudüs'e ilişkin görüşlerini uluslararası platformda dile getirme imkanını da sınırladığını belirtti.Filistin için bu yıl ulusal bir güzellik yarışması düzenlenmesi ve kazananın Miss Universe'e gönderilmesi planlanmıştı. Ayoub ve Miss Palestine Organizasyonu, ağustos ayında Filistin'de ve diaspora topluluklarında yaşayan kadınlara açık bir yarışma düzenleneceğini duyurmuştu. Ancak ekim ayında Ürdün'de yapılması planlanan organizasyon hayata geçirilemedi.Ayoub, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası yarışmaya katılım için önemli miktarda maddi kaynak ve hazırlık süresi gerektiğini belirtti. Organizasyonun finansmanını büyük ölçüde kendi birikimleriyle karşıladığını söyleyen Ayoub, Filistinli kurumlara, şirketlere ve sponsorlara gelecek yıllarda Filistin'in yarışmada temsil edilmesi için destek çağrısında bulundu.2026 Miss Universe yarışmasının finali 24 Kasım'da Porto Riko'nun San Juan kentinde gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tarihte-bir-ilk-filistin-guzeli-miss-universe-yarismasinda-ulkesini-temsil-edecek-1098686482.html

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