https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/abur-cuburu-birakmak-hafizanin-bir-kismini-geri-getirebilir-1110532599.html

Abur cuburu bırakmak hafızanın bir kısmını geri getirebilir

Abur cuburu bırakmak hafızanın bir kısmını geri getirebilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren abur cubur ağırlıklı beslenmeyi bırakıp sağlıklı bir diyete geçmenin hafıza kaybını kısmen telafi edebileceğini ortaya koydu.

2026-11-23T13:27+0300

2026-11-23T13:27+0300

2026-11-23T13:27+0300

sağlik

abd

abur cubur

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Avustralya'daki Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Mike Kendig liderliğinde yürütülen ve Nutritional Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmada, kemirgenler üzerinde yapılan 27 farklı deneyin verileri incelendi. 3 bin 291 bilimsel makalenin taranmasıyla oluşturulan derlemede, en az iki hafta boyunca yüksek yağlı, yüksek şekerli veya her ikisini birden içeren diyetlerle beslenen hayvanların standart sağlıklı yeme geçtikten sonraki hafıza ve davranış testleri analiz edildi.Yüksek yağlı diyette belirgin toparlanmaAraştırma sonuçlarına göre, sağlıksız beslenmeyi bırakıp normal diyete geçen kemirgenler, abur cubur yemeye devam eden gruba kıyasla hafıza testlerinde belirgin şekilde daha yüksek puanlar aldı. İyileşmenin en net görüldüğü alan, beynin öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampusa dayalı mekansal hafıza testleri oldu.Ancak diyetin içeriği iyileşme hızında belirleyici rol oynadı:Hiç abur cubur yemeyenlerin gerisindeSağlıklı diyete geçiş yapan hayvanlar hafıza performansı kazansa da, yaşamları boyunca hep sağlıklı beslenen kontrol grubunun gerisinde kaldı. Bilim insanları bu farkın, hayvanların deney süresince sağlıksız diyette geçirdikleri sürenin (ortalama 9 hafta), sağlıklı diyette geçirdikleri süreden (ortalama 6 hafta) daha uzun olmasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.Kaygı oranında değişim yokDiyet değişikliğinin depresyon benzeri davranışlar, kaygı (anksiyete), motivasyon ve fiziksel aktivite üzerinde ise tutarlı bir iyileşme sağlamadığı saptandı. Araştırmacılar, sağlıklı diyete geçişin beyin iltihabını azaltarak kaygıyı düşürebileceğini, ancak alışılan lezzetli yiyeceklerden uzaklaşmanın yarattığı stresin bu olumlu etkiyi dengelemiş olabileceğini ifade ediyor.İnsanlar için ne anlama geliyor?Çalışma ekibi, deneylerdeki sürelerin insan ömrüne uyarlandığında yaklaşık 5 yılı aşkın kötü beslenmenin ardından 3.5 yıllık sağlıklı beslenmeye denk gelebileceğini belirtse de, kemirgen verilerinin insanlara doğrudan uyarlanamayacağı konusunda uyardı.Yine de bulgular, zararın bir kısmının geri döndürülebilir olduğunu gösterirken, en güvenli yolun yüksek şeker ve doymuş yağ tüketimini en baştan sınırlandırmak olduğuna işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/zorlu-diyetler-rafa-kalkiyor-kronik-stres-mi-abur-cubur-ve-fast-food-bagimliligi-mi-cozum-icin-9-1090788727.html

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