https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/vanin-2-ilcesinde-egitime-bugun-ara-verildi-1110522395.html

Van'ın 2 ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Van'ın 2 ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Sputnik Türkiye

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T01:07+0300

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türki̇ye

meteoroloji bölge müdürlüğü

van

eğitim

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Çaldıran Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Muradiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

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türki̇ye

van

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