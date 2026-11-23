https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/vanin-2-ilcesinde-egitime-bugun-ara-verildi-1110522395.html
Van'ın 2 ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Van'ın 2 ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Sputnik Türkiye
Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T01:07+0300
2026-11-23T01:07+0300
2026-11-23T01:08+0300
türki̇ye
meteoroloji bölge müdürlüğü
van
eğitim
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Çaldıran Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Muradiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
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meteoroloji bölge müdürlüğü, van, eğitim
meteoroloji bölge müdürlüğü, van, eğitim
Van'ın 2 ilçesinde eğitime bugün ara verildi
01:07 23.11.2026 (güncellendi: 01:08 23.11.2026)
Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Muradiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.