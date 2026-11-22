https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-mac-oncesi-cikan-olaylara-iliskin-3-bekci-hakkinda-idari-islem-1110520652.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Maç öncesi çıkan olaylara ilişkin 3 bekçi hakkında idari işlem başlatıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Maç öncesi çıkan olaylara ilişkin 3 bekçi hakkında idari işlem başlatıldı
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Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylarda bir taraftara tekmeyle müdahale edilmesine ilişkin 3 çarşı ve... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında bugün oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatıldığını bildirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankarada-2-bozayi-vuruldu-bakanlik-idari-sorusturma-baslatti-1110520262.html
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ankara, emniyet müdürlüğü, maç
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Maç öncesi çıkan olaylara ilişkin 3 bekçi hakkında idari işlem başlatıldı
20:50 22.11.2026 (güncellendi: 20:51 22.11.2026)
Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylarda bir taraftara tekmeyle müdahale edilmesine ilişkin 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında bugün oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatıldığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:
22 Kasım'da Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen, 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir.