https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-mac-oncesi-cikan-olaylara-iliskin-3-bekci-hakkinda-idari-islem-1110520652.html

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Maç öncesi çıkan olaylara ilişkin 3 bekçi hakkında idari işlem başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Maç öncesi çıkan olaylara ilişkin 3 bekçi hakkında idari işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylarda bir taraftara tekmeyle müdahale edilmesine ilişkin 3 çarşı ve... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T20:50+0300

2026-11-22T20:50+0300

2026-11-22T20:51+0300

türki̇ye

ankara

emniyet müdürlüğü

maç

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında bugün oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatıldığını bildirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankarada-2-bozayi-vuruldu-bakanlik-idari-sorusturma-baslatti-1110520262.html

türki̇ye

ankara

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